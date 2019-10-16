Мнение ученых: действительно ли рацион может провоцировать акне

Много людей избегают в рационе определенные продукты, потому что надеются, что это поможет им иметь хорошую здоровую кожу. В частности, считается, что рацион может быть ключевым фактором, провоцирующим акне. Ученые рассказали, что является очередным мифом об уходе за кожей, а что правдой.

Новое исследование, которое объявили на конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии в Мадриде, базируется на данных 6700 человек.

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Ученые пришли к выводу, что молочные и сладкие продукты действительно увеличивают риски прогрессирования акне.

Суть исследования

50% людей, которые были в исследовательской группе, говорили о том, что употребляют молочные продукты.

Также исследователи установили связь между проблемами с кожей и ежедневным употреблением сладких напитков и сладких продуктов.

Исследование не установило прямой связи употребления сладостей и молочных продуктов с причиной появления акне, но соглашаются, что влияние на прогрессирование болезни – значительное.

Ученые резюмируют, что белки из молочных продуктов могут влиять на генетическую информацию в коже, что приводит к воспалению, усиленной работе сальных желез и, вероятно, высыпаниям.



Лучше выбирать растительное молоко

Сахар и кожа

Доктор Фран Е. Кук-Болден, сертифицированный дерматолог и косметический хирург отметил, что даже без добавленного сахара молочные продукты содержат много сахара из-за лактозы.

Объяснение почему молочные продукты ассоциируются с угрями, я хочу начать с цитаты : "Сахар – яд". А молочные продукты содержат лактозу, форму сахара,

– отметил Кук-Болден.

Кук-Болден отметил, что есть все больше свидетельств того, как сахар может негативно влиять на наши органы.

"Мы имеем много доказательств, хотя точный механизм еще не определен, что сахар стимулирует воспаление не только при угрях, но и многих различных заболеваниях, но, безусловно, при угрях, это вызывает обострение".



Не только десерты содержащие сахар, сыр или хлеб тоже имеют высокий гликемический индекс

Экология и заболевания

Также причинами акне, согласно этому исследованию, является стресс и загрязненный воздух. Даже сезонные изменения погоды и жесткие косметические процедуры – могут быть факторами развития акне.

Если у вас есть прыщи и вы не можете от них избавиться, даже после того, как изменили режим питания и режим ухода за кожей, возможно, прыщи являются симптомом основного состояния, заболевания, в частности, синдрома поликистозных яичников.