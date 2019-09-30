Многоразовые чайные пакетики вредны для здоровья: исследование

Полипропилен, который используется для создания многоразовых чайных пакетиков, может нанести вред эндокринной системе и увеличить риски генетических мутаций и опухолей.

Когда вода имеет температуру 40°C , риск попадания токсичных веществ из пакетика увеличивается. Однако когда люди заваривают чай, вода часто превышает 95°C, пишет Medical News.

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Ученые провели эксперимент, в котором сымитировали нормальные условия заваривания: промывали пластиковые пакетики и нагревали в воде. Используя электронную микроскопию, они смогли подтвердить, что один пластиковый чайный мешок высвободил примерно 11,6 миллиарда микропластиковых частиц и 3, 1 миллиарда нанопластиковых частиц.



Экологические чайные пакетики могут быть вредными

Кроме того, ученые исследовали влияние микро- и наночастиц на планктоны Daphnia magna, которые еще называют водяными блохами. Оказалось, что после воздействия микро- и наночастиц, "водяные блохи" поменяли свое поведение и внешность.

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