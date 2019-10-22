Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены

Ежегодно в середине октября в мире начинают больше говорить о менструации – теме, которая часто до сих пор воспринимается в обществе как неудобная или табуированная.

В 2019 всемирная информационная кампания Environ Menstrual Week длилась с 12 по 19 октября и к ней присоединилась Украина.

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Какова цель Environ Menstrual Week?

повысить осведомленность про одноразовые средства женской гигиены, которые содержат пластик и другие вредные для женского организма химические вещества; поощрять людей снимать табу с темы разговоров про "эти дни"; привлечь внимание к тому, как одноразовые средства женской гигиены влияют на окружающую среду; поощрять женщин и девушек найти для себя альтернативу в многоразовых средствах женской гигиены, таких как менструальные чаши, многоразовые прокладки или менструальное белье и распространять информацию о них.



Environ Menstrual Week: Украина присоединилась к всемирной кампании / Коллаж: Zero Waste Lviv

Далее в материале узнайте больше о многоразовых средствах женской гигиены, опыте девушек и женщин, которые перешли на них, и читайте объяснения врача о безопасности их использования во время менструаций.

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Какие бывают многоразовые средства женской гигиены?

Менструальная чаша

Как понятно из названия – это небольшой контейнер чашеобразной формы, который предназначен для сбора менструальной крови. Чаши производят из медицинского силикона, благодаря чему они легко входят во влагалище и принимают его форму.

В отличие от прокладок или тампонов, чаши не впитывают выделения, а собирают их. Для смены контейнер достаточно промыть.

Перед началом и после окончания цикла чашу необходимо стерилизовать (прокипятить), а во время цикла рекомендуется мыть ее горячей водой с гипоаллергенным мылом или использовать антисептик.

Согласно инструкции на упаковке, чашу рекомендуют держать внутри не дольше 8 часов, врачи рекомендуют менять их каждые 3-4 часа.

Цена: от 100 до 1000 грн



Менструальная чаша / Фото: Getty images

Многоразовые прокладки

Визуально они максимально похожи на одноразовые аналоги – имеют основную часть, которая впитывает выделения, и "крылышки", которые фиксируют прокладку на нижнем белье. Единственное значительное отличие – такие прокладки являются многоразовыми.

Во время цикла их следует мыть холодной водой, а после – постирать в стиральной машине или вручную и можно использовать снова.

Такие прокладки бывают как для менструаций, так и ежедневные.

Цены на многоразовые прокладки стартуют от 60 грн.



Многоразовые прокладки / Визуализация Zero Waste Lviv

Менструальные трусики

Менструальное белье на первый взгляд внешне ничем не отличается от обычного.

Внутри такие трусики имеют влагонепроницаемый слой, который впитывает выделения и не протекает.

Обычно они имеют высокую посадку, внешний слой изготовлен из хлопка (80%) и эластана (20%). Внутренняя влагонепроницаемая часть (PUL мембрана) состоит наоборот на 80% из полиэстера и на 20% из хлопка.

Стоимость такого белья в зависимости от производителя начинается от 350-400 гривен. Однако, как и с любыми другими многоразовыми средствами женской гигиены, их преимущество очевидно – вы тратитесь всего один раз, а не ежемесячно.

Менструальное белье / Визуализация Zero Waste Lviv

Какие преимущества многоразовых средств женской гигиены над одноразовыми?1. удобство и легкость в пользовании;

2. экологичность;

3. экономия денег.

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"Я с чашей поднималась на Говерлу"

Экоактивистка из Львова, сооснователь сообщества Zero Waste Lviv София-Юлия Сидоренко рассказывает, что начала пользоваться менструальной чашей более года назад и перешла на нее прежде всего из экологических соображений.

Я понимала, что каждый месяц выбрасываю в мусорник множество одноразовых пластиковых средств женской гигиены, меня это ужасно раздражало. И в какой-то момент решила, что надо искать многоразовую альтернативу,

– рассказывает девушка.

Тогда и наткнулась на менструальную чашу – многоразовые трусики и прокладки тогда еще были не слишком разрекламированными.

"Сначала было определенное опасение, что чаша – это не для меня, поскольку до того никогда раньше не пользовалась даже тампонами. Когда впервые попробовала чашу, то не ожидала, что она будет настолько удобная и легкая в пользовании", – делится собственным опытом София.

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"Для меня она настолько комфортна в пользовании, что иногда просто забываю, что она во мне есть".

София много путешествует и признает, что это средство личной гигиены чрезвычайно удобно в путешествиях. Основная задача – найти комфортную уборную, где чашу можно было бы промыть.



София-Юлия Сидоренко пользуется менструальной чашей более года / Фото: Facebook

"Я с чашей поднималась зимой на Говерлу и проводила несколько дней в горах, когда вообще не было предусмотрено ни одного общественного туалета", – вспоминает активистка.

Но, по ее словам, санитарные условия без проблем можно организовать, если есть желание. Это гораздо лучше, чем оставлять использованные одноразовые прокладки на природе. Поскольку не всегда есть доступ к комфортным уборным, где чашу можно вынуть и промыть – для экстренных ситуаций с собой стоит носить бутылку воды.

Кроме менструальной чаши, София также пользуется многоразовыми прокладками и считает их очевидной альтернативой одноразовым, поскольку принцип действия у них тот же.

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Преимущества и недостатки многоразовых прокладок:

+ экологическое преимущество;

+ экономия средств;

+ не парят в жару.

- надо стирать вручную;

- многослойная ткань долго сохнет;

- иногда остаются пятна.

Многоразовые прокладки надо стирать вручную / Фото: facebook.com/zerowastelviv

Тем, кто колеблется, стоит ли переходить с привычных одноразовых средств женской гигиены на многоразовые, София советует попробовать. Если некомфортно с чашей, можно попробовать многоразовые прокладки или менструальные трусики – и понять, что лучше всего подходит именно вам.

Очень важно понять, зачем вы это делаете. Если экологический фактор у вас пока не откликается, просто подсчитайте, сколько денег вы тратите за месяц/год на одноразовые средства гигиены, которые можно легко заменить многоразовыми и как следствие сэкономить. Возможно, кому-то больше отзовется аспект здоровья. Одноразовые прокладки в основном делают из одноразового пластика, который не несет положительного влияния на женский организм.

"Не бойтесь пробовать! Убедитесь на собственном опыте, насколько это удобно и комфортно. Поверьте, ваше тело вам скажет спасибо. Для меня многоразовые средства женской гигиены – это, наверное, одно из лучших решений в жизни", – делится собственным опытом София.

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Что говорят о многоразовых средствах врачи?

Акушерка-гинеколог с более 20-летним стажем Наталья Мокра констатирует, что, в частности, менструальные чаши имеют явные преимущества над одноразовыми прокладками или тампонами.

Акушер-гинеколог Наталья Мокра “Стоит отметить, что они не впитывают, а собирают менструальные выделения. По сравнению с тампонами, чаши не могут вызвать инфицирование во влагалище и в основном не вызывают раздражения. Тампоны же имеют способность, когда увеличиваются в объеме, раздражать влагалище и даже доходить до шейки матки. Чаши такого эффекта не имеют”.

На вопрос о влиянии одноразового пластика на женский организм врач признает, что проверенной доказательной базы пока нет, но аллергический и токсический компонент в таких средствах точно есть.

"Особенно я бы не советовала женщинам "покупаться" на рекламу о прокладках, которые якобы пропитаны лечебными компонентами. Даже обычные одноразовые прокладки "парят" и имеют немало химических реагентов, которые в них содержатся, и имеют не слишком положительное влияние на тело и кожу", – добавляет специалист.

Девушкам и женщинам, которые сомневаются, стоит ли переходить с одноразовых на многоразовые средства женской гигиены, специалист советует решиться и попробовать.

Универсального совета здесь нет, каждая женщина выбирает для себя наиболее комфортный вариант и сама решает, пользоваться им дальше или нет. Но экспериментировать стоит,

– резюмирует Наталья Мокра.

Ниже перечень украинских брендов, которые производят многоразовые средства женской гигиены, среди которых каждая женщина может выбрать те, что подойдут именно ей:

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