Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
Ежегодно в середине октября в мире начинают больше говорить о менструации – теме, которая часто до сих пор воспринимается в обществе как неудобная или табуированная.
В 2019 всемирная информационная кампания Environ Menstrual Week длилась с 12 по 19 октября и к ней присоединилась Украина.
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Какова цель Environ Menstrual Week?
- повысить осведомленность про одноразовые средства женской гигиены, которые содержат пластик и другие вредные для женского организма химические вещества;
- поощрять людей снимать табу с темы разговоров про "эти дни";
- привлечь внимание к тому, как одноразовые средства женской гигиены влияют на окружающую среду;
- поощрять женщин и девушек найти для себя альтернативу в многоразовых средствах женской гигиены, таких как менструальные чаши, многоразовые прокладки или менструальное белье и распространять информацию о них.
Environ Menstrual Week: Украина присоединилась к всемирной кампании / Коллаж: Zero Waste Lviv
Далее в материале узнайте больше о многоразовых средствах женской гигиены, опыте девушек и женщин, которые перешли на них, и читайте объяснения врача о безопасности их использования во время менструаций.
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Какие бывают многоразовые средства женской гигиены?
Менструальная чаша
Как понятно из названия – это небольшой контейнер чашеобразной формы, который предназначен для сбора менструальной крови. Чаши производят из медицинского силикона, благодаря чему они легко входят во влагалище и принимают его форму.
В отличие от прокладок или тампонов, чаши не впитывают выделения, а собирают их. Для смены контейнер достаточно промыть.
Перед началом и после окончания цикла чашу необходимо стерилизовать (прокипятить), а во время цикла рекомендуется мыть ее горячей водой с гипоаллергенным мылом или использовать антисептик.
Согласно инструкции на упаковке, чашу рекомендуют держать внутри не дольше 8 часов, врачи рекомендуют менять их каждые 3-4 часа.
Цена: от 100 до 1000 грн
Менструальная чаша / Фото: Getty images
Многоразовые прокладки
Визуально они максимально похожи на одноразовые аналоги – имеют основную часть, которая впитывает выделения, и "крылышки", которые фиксируют прокладку на нижнем белье. Единственное значительное отличие – такие прокладки являются многоразовыми.
Во время цикла их следует мыть холодной водой, а после – постирать в стиральной машине или вручную и можно использовать снова.
Такие прокладки бывают как для менструаций, так и ежедневные.
Цены на многоразовые прокладки стартуют от 60 грн.
Многоразовые прокладки / Визуализация Zero Waste Lviv
Менструальные трусики
Менструальное белье на первый взгляд внешне ничем не отличается от обычного.
Внутри такие трусики имеют влагонепроницаемый слой, который впитывает выделения и не протекает.
Обычно они имеют высокую посадку, внешний слой изготовлен из хлопка (80%) и эластана (20%). Внутренняя влагонепроницаемая часть (PUL мембрана) состоит наоборот на 80% из полиэстера и на 20% из хлопка.
Стоимость такого белья в зависимости от производителя начинается от 350-400 гривен. Однако, как и с любыми другими многоразовыми средствами женской гигиены, их преимущество очевидно – вы тратитесь всего один раз, а не ежемесячно.
Менструальное белье / Визуализация Zero Waste Lviv
Какие преимущества многоразовых средств женской гигиены над одноразовыми?1. удобство и легкость в пользовании;
2. экологичность;
3. экономия денег.
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"Я с чашей поднималась на Говерлу"
Экоактивистка из Львова, сооснователь сообщества Zero Waste Lviv София-Юлия Сидоренко рассказывает, что начала пользоваться менструальной чашей более года назад и перешла на нее прежде всего из экологических соображений.
Я понимала, что каждый месяц выбрасываю в мусорник множество одноразовых пластиковых средств женской гигиены, меня это ужасно раздражало. И в какой-то момент решила, что надо искать многоразовую альтернативу,
– рассказывает девушка.
Тогда и наткнулась на менструальную чашу – многоразовые трусики и прокладки тогда еще были не слишком разрекламированными.
"Сначала было определенное опасение, что чаша – это не для меня, поскольку до того никогда раньше не пользовалась даже тампонами. Когда впервые попробовала чашу, то не ожидала, что она будет настолько удобная и легкая в пользовании", – делится собственным опытом София.
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"Для меня она настолько комфортна в пользовании, что иногда просто забываю, что она во мне есть".
София много путешествует и признает, что это средство личной гигиены чрезвычайно удобно в путешествиях. Основная задача – найти комфортную уборную, где чашу можно было бы промыть.
София-Юлия Сидоренко пользуется менструальной чашей более года / Фото: Facebook
"Я с чашей поднималась зимой на Говерлу и проводила несколько дней в горах, когда вообще не было предусмотрено ни одного общественного туалета", – вспоминает активистка.
Но, по ее словам, санитарные условия без проблем можно организовать, если есть желание. Это гораздо лучше, чем оставлять использованные одноразовые прокладки на природе. Поскольку не всегда есть доступ к комфортным уборным, где чашу можно вынуть и промыть – для экстренных ситуаций с собой стоит носить бутылку воды.
Кроме менструальной чаши, София также пользуется многоразовыми прокладками и считает их очевидной альтернативой одноразовым, поскольку принцип действия у них тот же.
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Преимущества и недостатки многоразовых прокладок:
+ экологическое преимущество;
+ экономия средств;
+ не парят в жару.
- надо стирать вручную;
- многослойная ткань долго сохнет;
- иногда остаются пятна.
Многоразовые прокладки надо стирать вручную / Фото: facebook.com/zerowastelviv
Тем, кто колеблется, стоит ли переходить с привычных одноразовых средств женской гигиены на многоразовые, София советует попробовать. Если некомфортно с чашей, можно попробовать многоразовые прокладки или менструальные трусики – и понять, что лучше всего подходит именно вам.
Очень важно понять, зачем вы это делаете. Если экологический фактор у вас пока не откликается, просто подсчитайте, сколько денег вы тратите за месяц/год на одноразовые средства гигиены, которые можно легко заменить многоразовыми и как следствие сэкономить. Возможно, кому-то больше отзовется аспект здоровья. Одноразовые прокладки в основном делают из одноразового пластика, который не несет положительного влияния на женский организм.
"Не бойтесь пробовать! Убедитесь на собственном опыте, насколько это удобно и комфортно. Поверьте, ваше тело вам скажет спасибо. Для меня многоразовые средства женской гигиены – это, наверное, одно из лучших решений в жизни", – делится собственным опытом София.
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Что говорят о многоразовых средствах врачи?
Акушерка-гинеколог с более 20-летним стажем Наталья Мокра констатирует, что, в частности, менструальные чаши имеют явные преимущества над одноразовыми прокладками или тампонами.
На вопрос о влиянии одноразового пластика на женский организм врач признает, что проверенной доказательной базы пока нет, но аллергический и токсический компонент в таких средствах точно есть.
"Особенно я бы не советовала женщинам "покупаться" на рекламу о прокладках, которые якобы пропитаны лечебными компонентами. Даже обычные одноразовые прокладки "парят" и имеют немало химических реагентов, которые в них содержатся, и имеют не слишком положительное влияние на тело и кожу", – добавляет специалист.
Девушкам и женщинам, которые сомневаются, стоит ли переходить с одноразовых на многоразовые средства женской гигиены, специалист советует решиться и попробовать.
Универсального совета здесь нет, каждая женщина выбирает для себя наиболее комфортный вариант и сама решает, пользоваться им дальше или нет. Но экспериментировать стоит,
– резюмирует Наталья Мокра.
Ниже перечень украинских брендов, которые производят многоразовые средства женской гигиены, среди которых каждая женщина может выбрать те, что подойдут именно ей:
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