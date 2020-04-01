Мобильный госпиталь за 48 часов и карантин: как в США борются с коронавирусом

В Соединенных Штатах Америки растет количество людей, заболевших коронавирусом. Все идет по нарастанию и количество зараженных пока не снижается.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала Карина Орлова, которая сейчас находится в США.

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Она рассказала, что Нью-Йорк стал эпицентром заболеваемости коронавирусом в США. На втором месте Луизиана и город Новый Орлеан, где проводился фестиваль "Марди Гра". В Вашингтоне пока небольшое количество заболевших и мало смертей.

Карина Орлова сообщила, что в Центральном парке Нью-Йорка построили мобильный госпиталь. Он расположен сразу напротив больницы, которая стала одной из главных, где принимают пациентов с коронавирусом.

Мобильный госпиталь построили за 48 часов. Строило его всего 70 человек с несколькими волонтерами. Этот госпиталь на 68 мест, из которых 10 реанимационных,

– пояснила Карина Орлова.

Жительница США сообщила, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ежедневно выступает с пресс-брифіингами, за которым следит полстраны. Они транслируются на всех телеканалах. Ради них даже Дональд Трамп перенес свои брифинги.



Эндрю Куомо / Фото Forbes

"По его подсчетам, в пик заболеваемости Нью-Йорку нужно будет 140 тысяч больничных мест. Пока их меньше 80 тысяч, то есть половины нет. Не хватает, конечно, масок, аппаратов искусственной вентиляции легких. Они есть на сейчас, но поскольку количество зараженных и количество смертей увеличивается, в пик их может не хватить", – пояснила Орлова.

Она рассказала, что в Вашингтоне карантин ввели после того, как это сделали 30 штатов. Людям можно выходить в магазин, в аптеку, к врачу, на прогулку, а также на занятия спортом на открытом воздухе.

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Что известно о коронавирусе в США

Всего в мире по состоянию на 1 апреля зафиксировано 859 796 случаев заболевания COVID-19. США – страна с наибольшим количеством больных, там заразились 189 618 человек. Коронавирус унес жизнь 4 079 американцев, зато 7 109 выздоровели.

случаев заболевания COVID-19. США – страна с наибольшим количеством больных, там заразились человек. Коронавирус унес жизнь американцев, зато выздоровели. В США обеспокоены скоростью распространения коронавируса. Количество пострадавших в Нью-Йорке может быть выше, чем в очагах болезни в Италии и Китае.

С 13 марта США приостановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой и объявили чрезвычайное положение.

Правительство страны раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.

США является одной из стран, где проводят клинические испытания вакцины против коронавируса.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала