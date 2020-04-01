24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Мобильный госпиталь за 48 часов и карантин: как в США борются с коронавирусом

- Читати новину українською
Коронавирус в США / thetimes.co.uk

В Соединенных Штатах Америки растет количество людей, заболевших коронавирусом. Все идет по нарастанию и количество зараженных пока не снижается.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала Карина Орлова, которая сейчас находится в США.

Интересно также От COVID-19 в США могут умереть до 240 тысяч человек, – Белый дом

Она рассказала, что Нью-Йорк стал эпицентром заболеваемости коронавирусом в США. На втором месте Луизиана и город Новый Орлеан, где проводился фестиваль "Марди Гра". В Вашингтоне пока небольшое количество заболевших и мало смертей.

Карина Орлова сообщила, что в Центральном парке Нью-Йорка построили мобильный госпиталь. Он расположен сразу напротив больницы, которая стала одной из главных, где принимают пациентов с коронавирусом.

Мобильный госпиталь построили за 48 часов. Строило его всего 70 человек с несколькими волонтерами. Этот госпиталь на 68 мест, из которых 10 реанимационных,
– пояснила Карина Орлова.

Жительница США сообщила, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ежедневно выступает с пресс-брифіингами, за которым следит полстраны. Они транслируются на всех телеканалах. Ради них даже Дональд Трамп перенес свои брифинги.


Эндрю Куомо / Фото Forbes

"По его подсчетам, в пик заболеваемости Нью-Йорку нужно будет 140 тысяч больничных мест. Пока их меньше 80 тысяч, то есть половины нет. Не хватает, конечно, масок, аппаратов искусственной вентиляции легких. Они есть на сейчас, но поскольку количество зараженных и количество смертей увеличивается, в пик их может не хватить", – пояснила Орлова.

Она рассказала, что в Вашингтоне карантин ввели после того, как это сделали 30 штатов. Людям можно выходить в магазин, в аптеку, к врачу, на прогулку, а также на занятия спортом на открытом воздухе.

Смотрите полное видео о ситуации в США:

Что известно о коронавирусе в США

  • Всего в мире по состоянию на 1 апреля зафиксировано 859 796 случаев заболевания COVID-19. США – страна с наибольшим количеством больных, там заразились 189 618 человек. Коронавирус унес жизнь 4 079 американцев, зато 7 109 выздоровели.
  • В США обеспокоены скоростью распространения коронавируса. Количество пострадавших в Нью-Йорке может быть выше, чем в очагах болезни в Италии и Китае.
  • С 13 марта США приостановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой и объявили чрезвычайное положение.
  • Правительство страны раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.
  • США является одной из стран, где проводят клинические испытания вакцины против коронавируса.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Автор: Мария Лелека
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Дональд Трамп Нью-Йорк Новости США
Комментарии

Читайте также

сегодня , 12:42 Коронавирус в Украине: количество больных – 669
Лікування 160208
сегодня , 13:55 Старт второго этапа медреформы: какие медицинские услуги будут бесплатными
Здорове життя 29439
сегодня , 19:03 Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
Food and Drinks 79991
сегодня , 13:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 2700 больных
Лікування 135639
сегодня , 11:47 В 2020 году на Донбассе погибли 43 военных: поименный список
Новини України 32255
сегодня , 10:26 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: сюжет и трейлер 3 и 4 серий
Кіно 21979
сегодня , 17:03 Коронавирус в Испании: смертность уже 5 дней подряд бьет рекорды
Здорове життя 57198
сегодня , 13:50 В Винницкой области подтвердили 49 случаев коронавируса
Лікування 16264
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
31 марта 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька

Новости
Больше новостей
Залиште відгук