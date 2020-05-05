Моча, травы, гадания и обряды: как с коронавирусом борются в Африке

В Африке из-за бедности и войны люди всегда изо дня в день боролись за жизнь. Но с пандемией коронавируса ситуация еще больше осложняется из-за недоверия к современной медицине.

Как коронавирус "изгоняют" гаданием, сообщает "Радио Свобода".

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Например, король одного из племен аканья, живущих в Кот-д'Ивуаре и Гане, приказал женщинам совершить обряд "Аджала": пройтись голыми от края до края деревни. Мужчин и детей при этом призвали оставаться в домах.

В конце шествия женщины возводят баррикады на въезде в поселок, чтобы не дать злым духам похитить жителей. Точное время ритуала держится в секрете, пока с объявлением через все село не пройдет королевский глашатай.



В Африке не доверяют традиционной медицине / Unsplash

Еще один подобный обряд неделю назад провели в Королевстве Санвит на юго-востоке Кот-д'Ивуара. Знахари, одев белое, разбрызгивали спиртные напитки под ритмы тамтамов по королевскому двору. Затем присутствующие на церемонии смазали лицо мокрой землей в знак почтения короля и подняли лица к солнцу.

В Демократической Республике Конго уличные рынки итак наполнены "чудодейственными" эликсирами. Сейчас там предлагают суеверным жителям лекарства, которые защитят от коронавируса. Список зельев огромный – от имбиря и лимона до коры редких деревьев, частей тела краснокнижных животных и даже бутылок с "заговоренной" мочой.

Колдун из ДРК Габриэль Нсомбила похвастался корреспонденту France24, что размещает рекламу на местной радиостанции.

"Вдыхание паров смеси коры мангового дерева, листьев папайи, имбиря и растения, название которого я держу в секрете, хорошо помогает от коронавируса", – говорит целитель.



Африка может стать новым эпицентром коронавируса / Unsplash

Некоторые из "народных средств" уже оказались смертельно опасными. В ДРК трое детей умерли после того, как мать для профилактики коронавируса напоила их настоем какой-то лекарственной травы по совету одного из колдунов.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения не устают повторять, что отрицание методов современной медицины и одержимость суевериями забрали в Африке миллионы жизней – к примеру, крайне затруднив борьбу с вирусом иммунодефицита человека.

Отметим, что пока в Африке 50 тысяч больных и около 2000 жертв коронавируса. Но, по словам экспертов, материк скоро может стать эпицентром болезни.

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