Модификация крови: разработали новый способ лечения коронавируса

Канадские медики первыми в мире начали лечить COVID-19 с использованием модифицированного диализного устройства. Он удаляет кровь пациента, модифицирует лейкоциты и возвращает их для борьбы с воспалением.

Эксперимент проводится в рамках рандомизированного контролируемого исследования, пишет eurekalert.

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Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что коронавирус COVID-19 вызывает повышенный иммунный ответ, который имеет название "цитокиновый шторм". Варианты лечения этого воспалительного состояния сейчас ограничены, и существует обеспокоенность из-за недостатка лекарств.

Диализ крови

В исследовании используется модифицированная версия стандартного диализатора – устройство, модифицирующее лейкоциты. Он мягко удаляет кровь в более медленном контуре, чем стандартный диализ.



Диализ крови поможет перепрограммировать лейкоциты / Unsplash

С помощью процесса, использующего определенные уровни биохимических компонентов, он нацеливается и трансформирует лейкоциты, связанные с воспалением, прежде чем выпустить их обратно в кровоток. Ученые надеются, что эти "перепрограммированные" лейкоциты будут бороться с гипервоспалением, а не с его распространением в пораженных органах.

Клиническое исследование включает 40 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в больнице Виктории и Университетской больнице LHSC. Участники будут рандомизированы для получения либо стандартной помощи, либо стандартной помощи в сочетании с новым лечением. Исследовательская группа будет сравнивать результаты пациентов, чтобы определить, является ли лечение эффективным.

Мы определяем, какие цитокины или биомаркеры важны для воспалительного ответа, наблюдаемого у пациентов с коронавирусом. Обладая знаниями, которые мы получаем, мы можем изучить кровь пациента, чтобы определить, имеет ли значение это экстракорпоральное лечение,

– рассказал доктор Фрейзер, исследователь из Lawson и педиатрический врач-реаниматолог в LHSC.

В случае успеха, лечение будет использоваться при других состояниях, например, сепсисе.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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