Как могло измениться ваше психическое состояние во время карантина: 4 ключевых признака

Исторически доказано, что изоляция пагубно влияет на психическое здоровье. Существуют ключевые признаки психических расстройств, которые вы могли бы заметить у себя или ваших близких.

Существуют признаки, которые могут указывать на повышенную тревожность, депрессию, панические атаки или потенциальное суицидальное поведение, пишет CNN.

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Самоизоляция, ежедневные новости о коронавирусе и кризисе, карантин, страх потерять работу – это все побуждает к развитию эмоциональной нестабильности и появлению психологических или психических расстройств.

4 ключевых признака, человеку необходима помощь

Тревога – плохая концентрация внимания, плохой сон, беспокойство и раздражительность – это признаки того, что тревога может захватить жизнь. Настойчивая или чрезмерная обеспокоенность своим здоровьем или финансами, предчувствие того, что произойдет что-то плохое – это сигналы, что у человека повышенная тревожность.

– плохая концентрация внимания, плохой сон, беспокойство и раздражительность – это признаки того, что тревога может захватить жизнь. Настойчивая или чрезмерная обеспокоенность своим здоровьем или финансами, предчувствие того, что произойдет что-то плохое – это сигналы, что у человека повышенная тревожность. Панические атаки – время от времени тревога может выходить из-под контроля, вызывая паническую атаку. Во время панической атаки сердцебиение ускоряется. Вы можете дрожать, потеть, чувствовать одышку и чувство страха. Такие приступы могут произойти внезапно, вызывая еще большую тревогу вследствие страха того, что это состояние может повториться.

– время от времени тревога может выходить из-под контроля, вызывая паническую атаку. Во время панической атаки сердцебиение ускоряется. Вы можете дрожать, потеть, чувствовать одышку и чувство страха. Такие приступы могут произойти внезапно, вызывая еще большую тревогу вследствие страха того, что это состояние может повториться. Депрессия – депрессия часто начинается с нехватки энергии, потери интереса и удовольствия от старых увлечений и окружения. Меняется модель сна – его становится или слишком мало, или слишком много. Человек может чувствовать себя ничтожным и обвинять себя в каких-то поступках или в отсутствии каких-либо действий, может как сильно похудеть, так и набрать лишний вес. Впоследствии он может начать думать о смерти или самоубийстве.

– депрессия часто начинается с нехватки энергии, потери интереса и удовольствия от старых увлечений и окружения. Меняется модель сна – его становится или слишком мало, или слишком много. Человек может чувствовать себя ничтожным и обвинять себя в каких-то поступках или в отсутствии каких-либо действий, может как сильно похудеть, так и набрать лишний вес. Впоследствии он может начать думать о смерти или самоубийстве. Признаки суицидальных мыслей – люди, которым грозит самоубийство, могут начать вести себя хаотично и говорить о смерти или вреде. Они могут говорить о том, что у них нет никакой надежды на будущее и верят в то, что положение вещей никогда не улучшится или ничего не изменится.

Что можно сделать, чтобы облегчить это состояние?

Три вещи, которыми вы управляете, – это ваши мысли, ваши чувства и поведение. Сосредоточьтесь, определите вещи, которые являются нездоровыми, попробуйте определить здоровые убеждения. Это активный подход к управлению своим стрессом,

– сказал клинический психолог Вейл Райт, старший директор по инновациям в области здравоохранения Американской психологической ассоциации.

Во время карантина разумным выбором является оставаться дома, но следует понимать – что полная самоизоляция не будет способствовать вашему улучшению. Встретьтесь с друзьями, которые тоже придерживаются самоизоляции, найдите человека – с которым бы хотели поговорить о своей проблеме. В таком состоянии необходима моральная поддержка поэтому важно поддерживать общение с человеком, который понимает ваше состояние.

Также это сигнал о том, что пришло время изменить ежедневное поведение. Перестаньте сидеть дома и прогуляйтесь по весеннему парку и, если хотите, прихватите с собой друга. Начните делать упражнения, выполнять пробежку, кататься на велосипеде или хотя бы просто танцевать дома под любимые песни. Ведь физическая активность увеличивает выработку эндорфинов – гормонов хорошего настроения. Старайтесь спать 7-9 часов в сутки и избегайте употребления алкогольных напитков – ведь это депрессант.

Если вы чувствуете, что кто-то из ваших родных или друзей чувствует тревогу, депрессию, уныние, ничтожность и другие эмоциональные проблемы – поговорите с ними и выслушайте. Детальнее узнайте об их состоянии и предложите помощь. Лучшим решением в таком случае является обращение к специалисту, который сможет проанализировать состояние и оказать качественную помощь.

Куда обратиться, если вам или вашим родным необходима эмоциональная поддержка и помощь

В Украине есть локальные горячие линии помощи, которые помогают справляться с эмоциональными проблемами: