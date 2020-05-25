Могут ли украинские медики увольняться во время карантина или идти в отпуск: объяснение юриста
Семь уволенных сотрудников одной из больниц в России, закрытой на карантин, могут быть привлечены к уголовной ответственности за побег. Возможно ли такое в Украине?
Могут ли в Украине привлечь к ответственности медиков за самовольное увольнение или уклонение от обязанностей во время карантина и могут ли медики брать отпуск во время карантина? Об этом Здоровью 24 рассказал управляющий партнер юридической компании Grishakov Law Company, адвокат Александр Гришаков, пишет 24 канал.
Также по теме: Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Юрист отметил, что согласно статье 43 Конституции Украины: "Использование принудительного труда запрещается". Запрета медицинским работникам брать отпуск во время карантина также нет.
Самовольное увольнение по украинскому законодательству – это прогул (отсутствие на работе без уважительной причины более 3 часов). За такое нарушение возможна дисциплинарная ответственность, максимально – увольнение по инициативе работодателя.
Привлечь к ответственности медика будет трудно
Привлечение к любому другому виду ответственности может быть слишком проблематичным и почти нереальным.
Так, уголовная ответственность может быть применена в случае:
Статья 139 УК: Непредоставление без уважительных причин помощи больному медицинским работником, который обязан, согласно установленным правилам, оказать такую помощь, если ему заведомо известно, что это может иметь тяжелые последствия для больного.
То есть если вы просто отсутствуете на работе в рабочее время, то инкриминировать статью почти невозможно, ведь нет как такового отказа оказывать медицинскую помощь,
– отметил медицинский юрист.
Если вы присутствуете на работе, но отказываетесь оказывать медицинскую помощь больному с коронавирусной инфекцией из-за отсутствия средств защиты, – это уже является уважительной причиной, поскольку нарушается ваше право на безопасные и надлежащие условия труда.