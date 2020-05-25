Могут ли украинские медики увольняться во время карантина или идти в отпуск: объяснение юриста

Семь уволенных сотрудников одной из больниц в России, закрытой на карантин, могут быть привлечены к уголовной ответственности за побег. Возможно ли такое в Украине?

Могут ли в Украине привлечь к ответственности медиков за самовольное увольнение или уклонение от обязанностей во время карантина и могут ли медики брать отпуск во время карантина? Об этом Здоровью 24 рассказал управляющий партнер юридической компании Grishakov Law Company, адвокат Александр Гришаков, пишет 24 канал.

Также по теме: Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста

Юрист отметил, что согласно статье 43 Конституции Украины: "Использование принудительного труда запрещается". Запрета медицинским работникам брать отпуск во время карантина также нет.

Александр Гришаков "Если хотите уволиться – то нормы КЗоТ Украины в этом случае изменений не претерпели. По соглашению сторон – в любой момент. По собственному желанию – могут попросить 14 дней отработать, если вы не попадаете в льготную категорию работников, к которым это не применяется, хотя законодательством предусмотрена возможность взять отпуск за свой счет на период карантина".

Самовольное увольнение по украинскому законодательству – это прогул (отсутствие на работе без уважительной причины более 3 часов). За такое нарушение возможна дисциплинарная ответственность, максимально – увольнение по инициативе работодателя.

Привлечь к ответственности медика будет трудно

Привлечение к любому другому виду ответственности может быть слишком проблематичным и почти нереальным.

Так, уголовная ответственность может быть применена в случае:

Статья 139 УК: Непредоставление без уважительных причин помощи больному медицинским работником, который обязан, согласно установленным правилам, оказать такую ​​помощь, если ему заведомо известно, что это может иметь тяжелые последствия для больного.

То есть если вы просто отсутствуете на работе в рабочее время, то инкриминировать статью почти невозможно, ведь нет как такового отказа оказывать медицинскую помощь,

– отметил медицинский юрист.

Если вы присутствуете на работе, но отказываетесь оказывать медицинскую помощь больному с коронавирусной инфекцией из-за отсутствия средств защиты, – это уже является уважительной причиной, поскольку нарушается ваше право на безопасные и надлежащие условия труда.



Отказ в госпитализации / инфографика 24 канала