Могут ли глазные капли спасти зрение

48 Читати новину українською
Могут ли глазные капли спасти зрение
Могут ли глазные капли спасти зрение / miifotos.com

Большинство людей имеют проблемы со зрением. Кому-то глазные болезни передались по наследству, кто-то сам виноват в ухудшении зрения, переутомлении глаз и игнорировании первых симптомов болезни.

Несмотря на то, что медицина быстро развивается, люди до сих пор продолжают верить в мифы. Один из них – с помощью глазных капель можно спасти зрение, если оно начало падать, пишет Opticlub.

Читайте также: Убережет от слепоты: ученые создали "клей" для глаз

На самом же деле, глазные капли могут быть полезны в том случае, если ухудшение зрения временное. То есть, если ваши глаза переутомились или есть спазм глазных мышц, то капли могут помочь.

А вот вернуть зрение может лишь лазерная коррекция.

Временный эффект и поддержание состояние глаз на существующем уровне дадут специальные процедуры. Такие курсы нужно проходить с определенной периодичностью.

Если же вы заметили, что зрение стало падать, то стоит носить средства коррекции – очки или линзы. Но для этого нужно обратиться к офтальмологу, который проверит остроту зрения, рефракцию глаза, измерит внутриглазное давление, и тому подобное. На основе этого специалист будет рекомендовать вам носить очки или линзы или не носить.

via GIPHY

Если же вы будете игнорировать симптомы ухудшения зрения, то ситуация может ухудшиться. Глаза будут пытаться компенсировать недостатки зрения перенапряжением глазных мышц. Это может привести к их ослаблению и ускоренному развитию имеющейся патологии.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
сегодня
103886
Теги: Новости Здоровье Здоровье глаз Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
24 марта 10:48 Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
Ірина Полицька 4188
Где в мире легализована марихуана: инфографика
21 марта 18:47 Где в мире легализована марихуана: инфографика
Олена Булан 3469
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
21 марта 13:01 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 891
Популярные диеты, которые убивают наш организм
21 марта 10:01 Популярные диеты, которые убивают наш организм
Альона Захарова 596
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
20 марта 15:44 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
Ірина Полицька 191141
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук