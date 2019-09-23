Могут ли иммуностимуляторы улучшить иммунитет

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Эффективность иммуностимуляторов
Эффективность иммуностимуляторов / pixabay.com

Много пациентов и врачей верят в то, что в иммунную систему можно легко влезть и подкрутить, если что-то работает не так. Эта вера подкрепляется убеждениями, что иммунитет у современных людей уже "не тот". Но это совсем не так.

Здорово, если бы можно было целенаправленно подкрутить противовирусный иммунный ответ при ОРВИ, чтобы он "бахнул" по вирусам как следует, а не полторы недели с простудой возился. С другой стороны, прекрасно, что нам это не нужно, рассказала аллерголог Ольга Жоголева.

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Дело в том, что наша иммунная система устроена очень сложно, и эффективно вмешаться в ее работу с помощью одной молекулы не так легко, как кажется. ⠀

Именно поэтому результаты, полученные в пробирке, могут не повториться в ходе исследований с участием людей. Именно на этом основаны утверждения врачей "этот препарат не рекомендован при ОРВИ, он не имеет убедительных доказательств эффективности и безопасности".

Імуномодулятори не мають доказової ефективності
Иммуномодуляторы не имеют доказательной эффективности

Почему тогда в инструкции написано, что иммуномодуляторы работают?

Зарегистрировать лекарственный препарат в Украине проще, чем в большинстве западных стран, требования к лекарствам мягче, поэтому на нашем рынке много препаратов, которые в соседних странах отсутствуют.

Заграницей врачи работают, основываясь на актуальных клинических рекомендациях (гайдлайны), а они, в свою очередь, содержат препараты, которые показали свою эффективность в качественных исследованиях. Если препарат будет иммуномодулировать только на бумажке, у него нет шанса. Круг замкнулся.

И еще один аргумент не в пользу иммуномодуляторов: в нашей стране льются потоки иммуностимулирующих препаратов в носы, горла, желудки детей и взрослых. При этом наши граждане болеют не реже и не меньше, чем жители соседних стран.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Имуннитет Лекарства
Источник: Здоровье 24
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