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Могут ли комары передавать коронавирус: ответ Минздрава

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Могут комары передавать коронавирус: ответ Минздрава –24 Канал
/ https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-3058517/

В Минздраве ответили, могут ли комары переносить коронавирусную инфекцию. В министерстве подтвердили, что эти насекомые не могут стать причиной заражения COVID-19

В пресс-службе Минздрава сообщили, что в сети часто распространяется миф, якобы комары способны переносить COVID-19.

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В министерстве подчеркнули, что коронавирус – это респираторная инфекция. То есть заражение в основном происходит воздушно-капельным путем, а именно вследствие вдыхания маленьких капель, которые выбрасываются в воздух в результате чихания или кашля больного, а также из-за выделения из носа и слюны.

Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии минимум 2 метров от людей с кашлем или повышенной температурой, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены,
– говорится в сообщении.

Отметим, что нет никаких доказательств того, что коронавирус может передаваться комарами. В частности, в нашем климате комары обычно могут стать разве что причиной аллергической реакции.

Зато в субтропическом климате эти насекомые могут заразить малярией, желтой лихорадкой, денге, вирусом Зика и несколькими другими, неприсущими (по крайней мере пока) для нашего климата заболеваниями.

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Украины Инфекция Фейки про коронавирус Новости Здоровье Здоровье Лечение
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