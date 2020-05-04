Могут ли комары передавать коронавирус: ответ Минздрава

В Минздраве ответили, могут ли комары переносить коронавирусную инфекцию. В министерстве подтвердили, что эти насекомые не могут стать причиной заражения COVID-19

В пресс-службе Минздрава сообщили, что в сети часто распространяется миф, якобы комары способны переносить COVID-19.

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В министерстве подчеркнули, что коронавирус – это респираторная инфекция. То есть заражение в основном происходит воздушно-капельным путем, а именно вследствие вдыхания маленьких капель, которые выбрасываются в воздух в результате чихания или кашля больного, а также из-за выделения из носа и слюны.

Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии минимум 2 метров от людей с кашлем или повышенной температурой, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены,

– говорится в сообщении.

Отметим, что нет никаких доказательств того, что коронавирус может передаваться комарами. В частности, в нашем климате комары обычно могут стать разве что причиной аллергической реакции.

Зато в субтропическом климате эти насекомые могут заразить малярией, желтой лихорадкой, денге, вирусом Зика и несколькими другими, неприсущими (по крайней мере пока) для нашего климата заболеваниями.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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