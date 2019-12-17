Могут ли люди измениться: ответ психологов

Меняются ли люди – тема для вечных дискуссий. Похоже, что ученые решили раз и навсегда решить спор результатами недавних исследований.

Американские специалисты по изменению личности провели исследование и пришли к выводам, что определенные черты характера действительно можно изменить, но если этого захочет сам человек и если при этом прилагать усилия.

Читайте также: Формула успеха: всего 4 ключевых фактора

Определяющие черты характера

Ученые сфокусировались на чертах характера, которые отвечают за формирование личности.

В частности, они исследовали невротизм, добросовестность, экстраверсию, открытость к опыту, доброжелательность.

Именно такие черты характера являются решающими факторами, определяющими счастье, здоровье и успех человека.



Люди могут изменить себя, если захотят этого/Фото:Unsplash

Скорректировав эти качества, человек может улучшить собственное благосостояние.

Кроме того, изменения в чертах характера могут влиять на жизнь в целом. Часто они помогают развиваться, строить карьеру и достигать успеха.

Ученые убеждают, что измениться человек может, но должен работать над собой, быть упорным. Решающим фактором также может стать мотивация.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.