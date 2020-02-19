"Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы

Во многих городах Украины возникает паника из-за информации, что эвакуированных людей из Уханя привезут в их область. Объясняем, стоит ли бояться и насколько страшный коронавирус.

Пока Минздрав не назвал точного места карантина для эвакуированных. Зоряна Скалецкая на брифинге сообщила, что ведомство рассматривает четыре локации, где могут поместить на обсервацию людей, которые вернулись из Уханя.

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Эти места должны соответствовать трем критериям:

Эпидемиологическая безопасность для эвакуированных и людей, находящихся рядом;



Должны быть комфортными, потому что люди не смогут покидать эти места в течение 14 суток;



Физическая безопасность – место должно хорошо охраняться.

Однако, уже за несколько дней до отправления самолета в Китай появилась информация о протестах людей, которые убеждены, что эвакуированных из Китая украинцев поселят возле их городов. Например, в Тернопольской области местные жители начали строить баррикады, чтобы не пустить автобусы с этими людьми.



Сейчас в Ухане запретили выходить на улицу / фото: rbc

Почему это неправильно?

Большинство украинцев, которых эвакуируют, – это студенты, что учатся в Китае. Жизнь в Ухане стала невыносимой, людям запрещают выходить на улицу, существуют проблемы с продуктами и безопасностью. Люди испытывают сильное психологическое давление и стресс.

Поэтому в этой ситуации государство не может оставить своих граждан на произвол судьбы и должно сделать все, чтобы обеспечить для них безопасность. Потому люди, которые организовывают такие протесты, думают только о себе и не могут или не хотят поставить себя на место украинцев, застрявших в карантинной зоне.

К тому же, в Украину вернутся только здоровые люди, которые не имеют и не имели симптомов заболевания. Перед посадкой на борт их тщательно обследуют китайские медики (они имеют обязательства перед международным сообществом) и украинские врачи. Поэтому вероятность, что в Украину прилетят больные – мизерная.

Уже после того, как самолет с эвакуированными людьми приземлится в Украине, их принудительно будут удерживать всех вместе в одном здании 14 суток, чтобы проследить, появятся ли у них симптомы коронавируса. И если все же такие люди будут, то их сразу поместят в специальные боксы, что сделает невозможным распространение Covid-19.

Украинская власть заинтересована в том, чтобы вирус не распространился на нашей территории – в первую очередь из-за эпидемиологических и экономических рисков, поэтому она сделает все возможное, чтобы этого не произошло.



Коронавирус представляет наибольшую опасность для пожилых людей / gettyimages

Насколько опасен коронавирус

Коронавирус не так опасен, как считают большинство людей. Последний крупный отчет эпидемиологов ВОЗ показывает, что 4 из 5 человек, больных Covid-19, переносят его со слабыми симптомами, сравнимыми с простудой.

Вот последние цифры об опасности коронавируса:

В 80% случаев заболевание Covid-19 приводит лишь к слабым симптомам, которые не представляют опасности.



В 14% случаев развиваются серьезные проблемы, включая пневмонию и трудности с дыханием.



В 5% случаев болезнь приводит к критическим состояниям – дыхательной недостаточности, септическому шоку.



В 2% случаев больные умирают. Чем старше человек, тем опаснее для него этот вирус, тогда как дети заражаются довольно редко. Также оказалось, что мужчины чаще умирают (2,8%), чем женщины (1,7%).

Для сравнения – ежегодно в мире от гриппа умирают от 300 до 500 тысяч человек, на момент написания статьи от коронавируса умерли 2 012 людей. Против гриппа существует вакцина, которая может обезопасить вас. Однако ежегодно в Украине прививаются менее 300 тысяч человек. Поэтому непонятно, почему в этом случае украинцы не переживают настолько сильно о собственном здоровье, как за эвакуацию своих сограждан из Уханя.

Поэтому остаемся людьми и относимся к нашим гражданам и гостям, попавшим в беду, с пониманием. Они нуждаются в поддержке и помощи, а не в разъяренных толпах, которые потеряли чувство достоинства.



Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

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