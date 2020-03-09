Молдова не будет пускать в страну иностранцев из стран, где свирепствует коронавирус

Молдова запретила въезд граждан из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса Covid-19. На борт самолетов, летящих в Кишинев, будут пускать только граждан Молдовы.

Об этом рассказал премьер-министр Ион Кику, пишет издание NewsMaker.

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С завтрашнего дня (10 марта — ред.) мы тоже намерены ввести ограничительные меры. В зонах риска мы будем пускать на борт только граждан Молдовы,

– отметил Кику.

Молдова не может полностью запретить полеты из этих стран. Власти Молдовы считают, если и принять такое решение, люди все равно будут приезжать на микроавтобусах в еще худшем состоянии.

Премьер-министр подчеркнул, что его страна не может запретить своим гражданам возвращаться домой.

Это наши люди, и мы обязаны пустить их домой. То есть сейчас мы не прекратим полеты. Сколько продлится этот этап, сложно сказать. Думаю, проблема не решится быстро,

— отметил Кику.

Как известно, власти Молдовы отправили на карантин 45 пассажиров рейса Милан – Кишинев. Дело в том, что эти люди находились неподалеку от инфицированной коронавирусом женщины. Среди них есть украинцы.

Главное о Covid-19

По состоянию на 9 марта китайским коронавирусом количество заболевших возросло до 110 276 тысяч человек, из них умерли – более 3 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.

Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – 7 375 человек.

В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает нужное лечение.



Данные о смертности от коронавируса/Инфографика 24 канала

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