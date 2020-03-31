Молю Бога, чтобы до Пасхи все закончилось, – Лукашенко о пике коронавируса в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что пока его страна находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом. Сегодня в Беларуси зафиксировали первую смерть от COVID-19.

Лукашенко надеется, что в течение месяца ситуация с распространением инфекции в Беларуси стабилизируется. Об этом сообщает агентство "Белта".

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Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик пошел вниз,

– сказал Лукашенко.

Он также отметил, что сейчас самая сложная проблема для Беларуси – это экономический кризис. Лукашенко привел в пример слова Трампа о том, что от безработицы и голода умрет больше людей, чем от коронавируса.

Обратите внимание! Первый летальный случай от коронавируса зафиксировали 31 марта. В Витебске скончался заслуженный артист Беларуси, актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич.

Что известно о распространении коронавируса в Беларуси