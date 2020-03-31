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Молю Бога, чтобы до Пасхи все закончилось, – Лукашенко о пике коронавируса в Беларуси

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Александр Лукашенко / belaruspartisan.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что пока его страна находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом. Сегодня в Беларуси зафиксировали первую смерть от COVID-19.

Лукашенко надеется, что в течение месяца ситуация с распространением инфекции в Беларуси стабилизируется. Об этом сообщает агентство "Белта".

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Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик пошел вниз,
– сказал Лукашенко.

Он также отметил, что сейчас самая сложная проблема для Беларуси – это экономический кризис. Лукашенко привел в пример слова Трампа о том, что от безработицы и голода умрет больше людей, чем от коронавируса.

Обратите внимание! Первый летальный случай от коронавируса зафиксировали 31 марта. В Витебске скончался заслуженный артист Беларуси, актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич.

Что известно о распространении коронавируса в Беларуси

  • По данным Минздрава Беларуси, здесь коронавирусом заболели 152 человека. Правда, по последним данным уже более 30 человек выздоровели.
  • Сегодня Беларусь живет обычной жизнью и жесткие карантинные меры по борьбе с коронавируса здесь не вводят. Зато совершенно противоположную ситуацию можно наблюдать у соседок страны – Украины, Польши, Литвы, Латвии и даже России.
  • По мнению Лукашенко, закрытие границ ничем в борьбе с коронавируса не поможет. Он назвал такие меры "глупостью несусветной", а сам коронавирус – "психозом".
  • Однако все же некоторые меры здесь ввели. В частности, белорусские власти настойчиво рекомендует своим гражданам не покидать страну. А те лица, которые прибыли из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, должны находиться на самоизоляции в течение 14 дней. В то же время карантин ввели в местах, где обнаружили больных коронавирусом. Речь идет об общежитиях.
  • Кроме того, белорусские власти разослали рекомендации кафе и ресторанам по работе в новых эпидемических условиях. Те здесь работают, как и раньше, без карантина. Также в обычном режиме продолжают работать кинотеатры, концертные залы и другие места развлечений, однако кое-где изменили рассадку зрителей.
  • Единственным спортивным соревнованием, которое приостановили из-за коронавирус, является чемпионат Беларуси по баскетболу, однако хоккейное и футбольное первенства продолжаются. Правда, известно, что на коронавирус заболели несколько белорусских спортсменов.
  • Минздрав Беларуси заявляет, что ситуация с коронавируса в стране – спокойная, абсолютно контролируемая. А те меры, которые они ввели, позволили не допустить пикообразного роста количества больных.

Автор: Эмал Наби
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости политики Новости Здоровье Лечение Александр Лукашенко Новости Беларуси
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