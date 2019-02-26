Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение

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Молочница у мужчин: причины, симптомы, лечение
Молочница у мужчин: симптомы и лечение / pixabay.com

Молочница у мужчин встречается не так часто, как у женщин, что обусловлено анатомическими особенностями их половых органов. При правильной гигиене шансы кандидоза на слизистых оболочках половых органов мужчины ничтожно малы.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал Юрий Семчишин, врач-уролог высшей категории, врач-андролог и сексолог Медицинского центра "Медикавер".

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Симптомы молочницы у мужчин

У мужчин заболевание кандидоз (который называют "молочницей") проявляется покраснением и зудом крайней плоти и головки полового члена.

 
Молочница у мужчин – симптомы

белый налет на головке полового члена;
жжение и боль во время мочеиспускания;
периодический или непрерывный зуд слизистой наружных половых органов.

Для того, чтобы выяснить, действительно ли у вас кандидозное поражение, нужно обратиться к врачу и сдать мазок-отпечаток.

Лечение молочницы у мужчин

Только после того, как диагноз подтвержден лабораторно, для лечения кандидоза назначают противогрибковые препараты в виде местных кремов и пероральных таблеток.

 
Молочница у мужчин – лечение тяжелых форм

устранение условий, способствующих заболеванию;
лечение сопутствующих кандидозу заболеваний и устранение проявлений;
использование патогенетической терапии с использованием иммунокорректоров, витаминов, тонизирующих препаратов, полезных бактерий флоры кишечника.

Причины возникновения кандидоза у мужчин

  1. нарушение правил личной гигиены;
  2. попадание возбудителя кандиды вследствие незащищенного полового акта с партнершей с этим заболеванием;
  3. снижение иммунитета;
  4. резкое изменение климата;
  5. длительный прием антибиотика;
  6. агрессивные моющие средства.

 

 
Уролог  Юрий Семчишин
"Для того, чтобы не заболеть молочницей нужно соблюдать личную гигиену средствами, которые для этого предназначены, и придерживаться здорового образа жизни для повышения иммунитета".

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Мужское здоровье
Источник: Здоровье 24
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