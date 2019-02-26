Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
Молочница у мужчин встречается не так часто, как у женщин, что обусловлено анатомическими особенностями их половых органов. При правильной гигиене шансы кандидоза на слизистых оболочках половых органов мужчины ничтожно малы.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал Юрий Семчишин, врач-уролог высшей категории, врач-андролог и сексолог Медицинского центра "Медикавер".
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Симптомы молочницы у мужчин
У мужчин заболевание кандидоз (который называют "молочницей") проявляется покраснением и зудом крайней плоти и головки полового члена.
белый налет на головке полового члена;
жжение и боль во время мочеиспускания;
периодический или непрерывный зуд слизистой наружных половых органов.
Для того, чтобы выяснить, действительно ли у вас кандидозное поражение, нужно обратиться к врачу и сдать мазок-отпечаток.
Лечение молочницы у мужчин
Только после того, как диагноз подтвержден лабораторно, для лечения кандидоза назначают противогрибковые препараты в виде местных кремов и пероральных таблеток.
устранение условий, способствующих заболеванию;
лечение сопутствующих кандидозу заболеваний и устранение проявлений;
использование патогенетической терапии с использованием иммунокорректоров, витаминов, тонизирующих препаратов, полезных бактерий флоры кишечника.
Причины возникновения кандидоза у мужчин
- нарушение правил личной гигиены;
- попадание возбудителя кандиды вследствие незащищенного полового акта с партнершей с этим заболеванием;
- снижение иммунитета;
- резкое изменение климата;
- длительный прием антибиотика;
- агрессивные моющие средства.
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