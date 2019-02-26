Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение

Молочница у мужчин встречается не так часто, как у женщин, что обусловлено анатомическими особенностями их половых органов. При правильной гигиене шансы кандидоза на слизистых оболочках половых органов мужчины ничтожно малы.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал Юрий Семчишин, врач-уролог высшей категории, врач-андролог и сексолог Медицинского центра "Медикавер".

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Симптомы молочницы у мужчин

У мужчин заболевание кандидоз (который называют "молочницей") проявляется покраснением и зудом крайней плоти и головки полового члена.

Молочница у мужчин – симптомы белый налет на головке полового члена;

жжение и боль во время мочеиспускания;

периодический или непрерывный зуд слизистой наружных половых органов.

Для того, чтобы выяснить, действительно ли у вас кандидозное поражение, нужно обратиться к врачу и сдать мазок-отпечаток.

Лечение молочницы у мужчин

Только после того, как диагноз подтвержден лабораторно, для лечения кандидоза назначают противогрибковые препараты в виде местных кремов и пероральных таблеток.

Молочница у мужчин – лечение тяжелых форм устранение условий, способствующих заболеванию;

лечение сопутствующих кандидозу заболеваний и устранение проявлений;

использование патогенетической терапии с использованием иммунокорректоров, витаминов, тонизирующих препаратов, полезных бактерий флоры кишечника.

Причины возникновения кандидоза у мужчин

нарушение правил личной гигиены; попадание возбудителя кандиды вследствие незащищенного полового акта с партнершей с этим заболеванием; снижение иммунитета; резкое изменение климата; длительный прием антибиотика; агрессивные моющие средства.

Уролог Юрий Семчишин "Для того, чтобы не заболеть молочницей нужно соблюдать личную гигиену средствами, которые для этого предназначены, и придерживаться здорового образа жизни для повышения иммунитета".

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