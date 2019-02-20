Молочные зубы расскажут, будут ли у ребенка проблемы с психикой
О склонности ребенка к психическим заболеваниям могут свидетельствовать молочные зубы. К такому выводу пришли специалисты из Массачусетской больницы.
Ученые проанализировали зубы 37 детей старше шести лет, говорится на сайте Американской ассоциации развития науки.
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Медики попросили родителей принести им молочные зубы детей, которые выпали. После этого эксперты изучили толщину эмали, объем пульпы и другие показатели.
Одна из проблем психиатрии – отсутствие биомаркеров. С помощью них можно было бы выявлять лиц, которые склонны к развитию психических заболеваний.
Оказалось, что состояние молочных зубов позволяет прогнозировать особенности поведения детей. То есть, зубы могут быть биомаркерами психических заболеваний.
Молочные зубы расскажут, будут ли у ребенка проблемы с психикой
Зубы у малышей начинают формироваться еще на этапе внутриутробного развития. По словам исследователей, они способны хранить информацию о том, что происходило с детьми во время беременности и в первые годы жизни.
Эксперимент также показал, что детям с тонкой эмалью сложнее сосредоточиться на решении чего-то. Они также были более агрессивными.
На развитие зубов влияет неправильное питание матери и самого ребенка или стресс. Все это может привести к развитию психических заболеваний в будущем.
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