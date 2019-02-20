Молочные зубы расскажут, будут ли у ребенка проблемы с психикой

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Молочные зубы расскажут, будут ли у ребенка проблемы с психикой
Молочные зубы расскажут, будут ли у ребенка проблемы с психикой / imagenesmy.com

О склонности ребенка к психическим заболеваниям могут свидетельствовать молочные зубы. К такому выводу пришли специалисты из Массачусетской больницы.

Ученые проанализировали зубы 37 детей старше шести лет, говорится на сайте Американской ассоциации развития науки.

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Медики попросили родителей принести им молочные зубы детей, которые выпали. После этого эксперты изучили толщину эмали, объем пульпы и другие показатели.

Одна из проблем психиатрии – отсутствие биомаркеров. С помощью них можно было бы выявлять лиц, которые склонны к развитию психических заболеваний.

 
Биомаркер – что это?
Это объективно измеренная характеристика. Ее используют для прогнозирования риска развития любой болезни, например, измерение артериального давления при оценке риска инсульта.

Оказалось, что состояние молочных зубов позволяет прогнозировать особенности поведения детей. То есть, зубы могут быть биомаркерами психических заболеваний.

Молочні зуби розкажуть, чи матиме дитина проблеми з психікою
Молочные зубы расскажут, будут ли у ребенка проблемы с психикой

Зубы у малышей начинают формироваться еще на этапе внутриутробного развития. По словам исследователей, они способны хранить информацию о том, что происходило с детьми во время беременности и в первые годы жизни.

Эксперимент также показал, что детям с тонкой эмалью сложнее сосредоточиться на решении чего-то. Они также были более агрессивными.

На развитие зубов влияет неправильное питание матери и самого ребенка или стресс. Все это может привести к развитию психических заболеваний в будущем.

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Теги: Здоровье Дети Психология исследования
Источник: 24 Канал
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