Молодой парень проглотил зубочистку, которая вызвала сильное кровотечение

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18-летний спортсмен случайно проглотил зубочистку, которая была в сэндвиче
18-летний спортсмен случайно проглотил зубочистку, которая была в сэндвиче / unsplash.com

В США 18-летний парень случайно проглотил зубочистку, которая вызвала в организме сильное кровотечение и бактериальную инфекцию.

Состояние молодого человека, который был профессиональным спортсменом, ухудшилось во время поездки на тренировку в другой штат, пишет журнал New England Journal of Medicine.

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Он страдал от тошноты и боли в животе, у него повысилась температура и началась диарея. После обращения в больницу его осмотрели, сделали анализ крови и через 5 часов отпустили, так и не поставив диагноз.

Несмотря на отсутствие медицинской помощи, парню стало лучше, боль ослабла, а температура снизилась. Симптомы вернулись только через две недели, когда он снова поехал на тренировку. Однако на этот раз температура повысилась до 39°C, а в фекалиях появилась кровь. Ему сделали томографию, но причину болезни так и не установили. Через несколько дней его снова госпитализировали в больницу с симптомами, характерными для заражения крови.

Во время колоноскопии в его кишечнике нашли проглоченную зубочистку. После удаления инородного тела у пациента открылось сильное кровотечение.

 
Колоноскопия – что это?
Это процедура, которая позволяет осмотреть толстую кишку изнутри. Ее проводят с помощью колоноскопа – гибкого устройства толщиной с палец, на конце которого находится камера и светильник.

Чтобы остановить кровь, врачи провели экстренную операцию. Как выяснилось, зубочистка пробила не только стенку толстой кишки, но и расположенную рядом артерию. Чтобы восстановить нормальное кровообращение, им пришлось взять фрагмент артерии с бедра пациента.

Зубочистка, яка спричинила сильну кровотечу

Зубочистка, которая вызвала сильное кровотечение

Юноша провел в больнице около недели. Ему понадобилось семь месяцев, чтобы полностью восстановиться и вернуться в спорт. После того, как врач сообщил о зубочистке пациенту, парень вспомнил, что незадолго до ухудшения самочувствия он съел сэндвич. Вероятно, зубочистка была именно там.

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Теги: Спорт Лечение Здоровье
Источник: 24 Канал
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