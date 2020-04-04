Молодые люди тоже уязвимы к коронавирусной инфекции, – ВОЗ

COVID-19 является угрозой и для молодых людей – в том числе и для тех, которые придерживаются здорового образа жизни.

Об этом сообщает портал Corona 24 со ссылкой на пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис.

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По словам Харрис, к коронавирусу уязвим абсолютный каждый человек. Следовательно, ВОЗ хочет обратить внимание на то, что уровень заболеваемости среди людей молодого возраста растет. И симптомы болезни у многих молодых пациентов достаточно тяжелые.

Всемирная организация здравоохранения фиксирует распространение нового коронавируса среди молодых и здоровых людей, у них наблюдается тяжелое течение заболевания,

– говорится в сообщении.

Харрис отметила, что вирус не мутировал. По ее словам, распространение коронавируса стало настолько масштабным, что все люди становятся уязвимыми к инфекции.

Она добавила, что среди зараженных коронавирусом есть люди и с крепким здоровьем (например, спортсмены) и люди, которые придерживаются здорового образа жизни.



Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала

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