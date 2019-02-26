Моральные принципы передаются по наследству, – психологи

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Моральные принципы передаются по наследству
Моральные принципы передаются по наследству / unsplash.com

Американские психологи провели исследование и обнаружили, что моральные принципы не формируются только через воспитание. Однако не стоит исключать и генетический фактор.

Всего в исследовании участвовали 720 пар братьев и сестер, включая близнецов, кровных родственников и сводных, пишет журнал Behavior Genetics.

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Жизнь добровольцев отслеживали в течение 13 лет. На начало эксперимента их средний возраст был от 12 до 14 лет, под конец – от 25 до 27 лет.

Все участники проходили тесты на различные моральные качества, такие как ответственность (в подростковом возрасте) и сознание (после совершеннолетия). Особое внимание исследователи уделяли влиянию родителей.

Результат показал, что позитивное воспитание (отзывчивость и похвала) ассоциировалось с более высокими показателями ответственности и сознания у детей.

Моральні принципи передаються у спадок
Моральные принципы передаются по наследству

Эта связь выражалась между родными братьями и сестрами. Это свидетельствует о том, что моральные принципы человека могут зависеть как от наследственных факторов, так и от внешних, связанных со средой.

Но это не значит, что у сознательных родителей будут обязательно сознательные дети. Это означает, что дети наследуют склонность вести себя определенным образом.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Дети исследования
Источник: 24 Канал
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