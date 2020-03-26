Морг заполнен, тела складывают на главном катке города, – врач о коронавирусе в Испании

В Испании длится эпидемия коронавируса. Одна из худших ситуаций в Мадриде. Врачи не успевают осматривать всех пациентов и им приходится выбирать "на ходу", кто будет жить, а кто умрет.

Врач Даниэль Барнабу рассказал Bloomberg о ситуации в крупнейшей клинике Мадрида La Paz.

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Медик отметил, что люди умирают в приемных еще до осмотра, поскольку пандемия коронавируса пересиливает возможности медицинского персонала.

Похороны отменены в столице Испании, а мест в морге уже нет. Поэтому тела складывают на главном катке города,

– сказал врач.

Даниэль Барнабу уверяет, что палаты интенсивной терапии переполнены. Врачи вынуждены выбирать, кого спасать.

Медики "на передовой" не носят полную защиту, а только маску и хлопчатобумажный халат. Им рекомендуют не приближаться к пациенту ближе чем на метр, однако это невозможно.

Врач рассказал, что клиника La Paz – это комплекс с 17 зданий. Недавно в приемной было 240 человек одновременно. Все они ждали на осмотр врача.

Обратите внимание! Правительство Испании сообщало, что около 4 тысяч медиков заражены коронавирусом. Это 12% от общего количества. Для сравнения – в Италии и Китае такая судьба постигла 4% медицинских работников.

Коронавирус в Испании: что известно

С начала эпидемии в Испании уже зарегистрировано 4 089 смертей от коронавируса. Количество инфицированных превышает уже 56 тысяч человек. Выздоровели – 7 155 человек.

Испания продлила чрезвычайное положение до 12 апреля.

Испания сейчас занимает второе место по числу умерших от коронавируса в мире после Италии.

В стране действует карантин: выходить из дома только для того, чтобы приобрести еду, лекарства, ездить на работу, посещать больницы и банки, а также совершать поездки, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми.



Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала