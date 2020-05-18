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Морская соль и ультрафиолет убивают COVID-19: Ляшко анонсировал открытие пляжного сезона

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Виктор Ляшко анонсировал открытие пляжного сезона в Украине 2020
Виктор Ляшко анонсировал открытие пляжного сезона в Украине 2020 / Unsplash

Виктор Ляшко отметил, что в этом году в Украине могут открыть пляжный сезон. Главный санитарный врач страны заявил, что исследования показали разрушительное воздействие морской соли и ультрафиолета на COVID-19.

Открытие пляжного сезона: что об этом известно

Минздрав позволит пляжам работать в этом сезоне. Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач страны во время брифинга, передает 24 канал.

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Министерство здравоохранения провело консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней. Исследователи подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни.

Поэтому позволят открыть пляжный сезон в Украине, наверное, как и в других странах мира,
– заявил Ляшко.

Врач отметил, что пляжи откроют, как на море, так и возле пресных рек. Ляшко отметил, что в пресной воде возбудитель имеет возможность выживать, но в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно.

Будут ли какие-то ограничения на пляжах

Министерство предоставило рекомендации относительно непосещения пляжей людям из группы риска.

  • Люди старше 60-ти лет, те, кто имеет хронические заболевания, должны воздержаться от походов на пляж и купания.
  • Нужно будет соблюдать дистанцию от других людей – не меньше двух метров.
  • Обязательно соблюдать правила личной гигиены.
  • Все, кто будут отдыхать, должны использовать маску для лица, чтобы предотвратить передачу возбудителя.

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Коронавирус в Украине: главное

  • По состоянию на 18 мая в Украине подтвердили 18 616 случаев заболевания, из них 535 человек умерли, еще 5 276 – выздоровели.
  • В стране ввели общенациональный карантин, который уже несколько раз продлевали. Сейчас он должен длиться до 22 мая.
  • Смягчение карантина происходит в 4 этапа. Первый уже стартовал 11 мая, второй придется на 22 мая.
  • По информации Минздрава, украинские больницы заполнены лишь на 12%.

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Лечение Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Виктор Ляшко
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