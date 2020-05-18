Морская соль и ультрафиолет убивают COVID-19: Ляшко анонсировал открытие пляжного сезона

Виктор Ляшко отметил, что в этом году в Украине могут открыть пляжный сезон. Главный санитарный врач страны заявил, что исследования показали разрушительное воздействие морской соли и ультрафиолета на COVID-19.

Открытие пляжного сезона: что об этом известно

Минздрав позволит пляжам работать в этом сезоне. Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач страны во время брифинга, передает 24 канал.

Актуально Массовое тестирование на COVID-19: со следующей недели в Украине будут делать ИФА-тесты

Министерство здравоохранения провело консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней. Исследователи подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни.

Поэтому позволят открыть пляжный сезон в Украине, наверное, как и в других странах мира,

– заявил Ляшко.

Врач отметил, что пляжи откроют, как на море, так и возле пресных рек. Ляшко отметил, что в пресной воде возбудитель имеет возможность выживать, но в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно.

Будут ли какие-то ограничения на пляжах

Министерство предоставило рекомендации относительно непосещения пляжей людям из группы риска.

Люди старше 60-ти лет, те, кто имеет хронические заболевания, должны воздержаться от походов на пляж и купания.

Нужно будет соблюдать дистанцию от других людей – не меньше двух метров.

Обязательно соблюдать правила личной гигиены.

Все, кто будут отдыхать, должны использовать маску для лица, чтобы предотвратить передачу возбудителя.

Важно Когда Украина откроет границы: позиция Минздрава и МИД

Коронавирус в Украине: главное