Морская соль и ультрафиолет убивают COVID-19: Ляшко анонсировал открытие пляжного сезона
Виктор Ляшко отметил, что в этом году в Украине могут открыть пляжный сезон. Главный санитарный врач страны заявил, что исследования показали разрушительное воздействие морской соли и ультрафиолета на COVID-19.
Открытие пляжного сезона: что об этом известно
Минздрав позволит пляжам работать в этом сезоне. Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач страны во время брифинга, передает 24 канал.
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Министерство здравоохранения провело консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней. Исследователи подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни.
Поэтому позволят открыть пляжный сезон в Украине, наверное, как и в других странах мира,
– заявил Ляшко.
Врач отметил, что пляжи откроют, как на море, так и возле пресных рек. Ляшко отметил, что в пресной воде возбудитель имеет возможность выживать, но в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно.
Будут ли какие-то ограничения на пляжах
Министерство предоставило рекомендации относительно непосещения пляжей людям из группы риска.
- Люди старше 60-ти лет, те, кто имеет хронические заболевания, должны воздержаться от походов на пляж и купания.
- Нужно будет соблюдать дистанцию от других людей – не меньше двух метров.
- Обязательно соблюдать правила личной гигиены.
- Все, кто будут отдыхать, должны использовать маску для лица, чтобы предотвратить передачу возбудителя.
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