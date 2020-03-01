Московские врачи заставляют пациентов молчать о соседе по палате с коронавирусом

В Москве у мужчины, который лежал в палате еще с шестью людьми, обнаружили коронавирус. Чтобы никто не узнал об ошибке медиков, врачи решили взять с больных подписку о неразглашении.

О том, как в России, пытаются скрыть халатное поведение врачей, пишет телеграмм-канал Baza со ссылкой на одного из пациентов Аслана Субханкулова.

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Врачи инфекционной больницы №1 Москвы приказали пациентам молчать о соседе по палате, у которого обнаружили коронавирус,

– говорится в сообщении.

По словам пациента Субханкулова в палате лежали семь человек, в том числе Давид Беров, который недавно вернулся из Италии. У россиянина подтвердили коронавирус, поэтому его перевели в отдельную палату.

Однако врачи решили сделать так, чтобы никто не узнал об их ошибке. "Врачи требуют, чтобы мы говорили, что у нас были отдельные боксы", – отметил Субханкулов.

У всех пациентов, которые лежали в палате с Беровым, взяли повторные анализы. Сейчас официального подтверждения, что у мужчины коронавирус, нет, окончательные результаты будут в ближайшее время.

К слову, в России заявляют, что зафиксировали всего два случая подтвержденного заражения коронавирусом. Там также считают, что каждому, кто заболел, нет смысла проверяться на возможное наличие Covid-2019.

В Москве пациентов просят скрыть факт коронавируса / Скриншот с телеграмма Baza

Основное о коронавирусе Covid-2019

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. Все трое больных недавно вернулись из Италии. В Иране подтвердили 388 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 34 смертях. Известно, что также на коронавирус заболели несколько должностных лиц.

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Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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