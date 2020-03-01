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Московские врачи заставляют пациентов молчать о соседе по палате с коронавирусом

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В Москве у мужчины, который лежал в палате еще с шестью людьми, обнаружили коронавирус. Чтобы никто не узнал об ошибке медиков, врачи решили взять с больных подписку о неразглашении.

О том, как в России, пытаются скрыть халатное поведение врачей, пишет телеграмм-канал Baza со ссылкой на одного из пациентов Аслана Субханкулова.

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Врачи инфекционной больницы №1 Москвы приказали пациентам молчать о соседе по палате, у которого обнаружили коронавирус,
– говорится в сообщении.

По словам пациента Субханкулова в палате лежали семь человек, в том числе Давид Беров, который недавно вернулся из Италии. У россиянина подтвердили коронавирус, поэтому его перевели в отдельную палату.

Однако врачи решили сделать так, чтобы никто не узнал об их ошибке. "Врачи требуют, чтобы мы говорили, что у нас были отдельные боксы", – отметил Субханкулов.

У всех пациентов, которые лежали в палате с Беровым, взяли повторные анализы. Сейчас официального подтверждения, что у мужчины коронавирус, нет, окончательные результаты будут в ближайшее время.

К слову, в России заявляют, что зафиксировали всего два случая подтвержденного заражения коронавирусом. Там также считают, что каждому, кто заболел, нет смысла проверяться на возможное наличие Covid-2019.

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В Москве пациентов просят скрыть факт коронавируса / Скриншот с телеграмма Baza

Основное о коронавирусе Covid-2019

  • По состоянию на 1 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 979 человек. Общее количество инфицированных – 86 тысяч 986 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 42 тысячи 294 человека.
  • В Италии зафиксировали 34 смертельных случаев от коронавируса. Специалисты подтвердили 1 тысячу 600 случаев заражения коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Среди больных – 4 детей.
  • В Беларуси подтвердили уже два случая заражения коронавирусом.
  • В Литве также зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболела женщина, которая недавно вернулась из итальянского города Верона.
  • Сразу о трех случаях заражения коронавирусом сообщили в Чехии. Все трое больных недавно вернулись из Италии.
  • В Иране подтвердили 388 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 34 смертях. Известно, что также на коронавирус заболели несколько должностных лиц.
  • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее: количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 3 ​​тысячи человек.

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Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Олег Терещенко
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости России Новости Здоровье Медицина Здоровая жизнь Здоровье Лечение
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