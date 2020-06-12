Некоторые эксперты обратили внимание на вакцину против полиомиелита. Они считают, что она может предоставить временную защиту от коронавируса.

Есть много доказательств того, что некоторые современные вакцины защищают детей от широкого круга инфекций, и их стоит попробовать против нового коронавируса, об этом говорится в журнале Science.

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Пероральная вакцина против полиомиелита безопасная, дешевая и доступная. Поскольку она содержит ослабленную версию вируса полиомиелита, то вызывает сильный и длительный иммунный ответ.

Эксперты из FDA и Института вирусологии человека в Мэриленде считают, что есть смысл проверить вакцину полиомиелита как временную защиту от коронавируса.

Полиомиелит – что это? Это острое инфекционное неизлечимое заболевание. Оно передается от человека к человеку через фекалии и слюну, но чаще через грязные руки, зараженную пищу и воду. Несмотря на то, что полиомиелит невозможно вылечить, от него можно защититься с помощью прививки.

Почему именно вакцина против полиомиелита?

Ученые обратили внимание на вакцину против полиомиелита не просто так. Дело в том, что и полиовирус, и коронавирус являются РНК-вирусами. И вполне вероятно, что они могут вызвать похожый иммунный ответ.

Мы предлагаем использовать пероральную вакцину против полиовируса для улучшения или предотвращения COVID-19. И полиовирус, и коронавирус являются вирусами РНК с положительной цепью. Так что вполне вероятно, что они могут вызвать и влиять на общие механизмы врожденного иммунитета,

– говорится в сообщении.

Поэтому специалисты считают, что вакцина против полиомиелита "может обеспечить временную защиту от коронавирусной болезни".