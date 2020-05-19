Может вырасти количество больных COVID-19 в Украине: врач объяснила причину

Количество тех, кто оправился от COVID-19 в Украине за сутки 18 мая, превысило показатель новых заболеваний. Преодолеть болезнь удалось 356 пациентам, зато обнаружили только 260 новых случаев заражения инфекцией. Что это значит – читайте дальше.

Украина до сих пор переживает стадию "плато" с распространением коронавируса. Ведь количество новых случаев в течение определенного времени держится на уровне 400 – 450, резкого роста не наблюдается. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Интересно Продолжат ли карантин после 22 мая и сколько он продлится

И подчеркнула, что следует наблюдать за тем, как ситуация будет развиваться дальше. "Один день – это еще не очень показательно. Будем считать, что ситуация стабильная и надеяться, что и в дальнейшем будет такая же тенденция", – подчеркнула она.

Отметим, что в ближайшее время в Украине начнут использовать ИФА-тестирование для выявления больных коронавирусом. Мухарская объяснила, что делать его через лабораторные центры смогут не все. Соответствующие категории и группы людей должен определить Минздрав.

Справка. ИФА-тесты показывают уровень антител в крови человека. То есть можно выяснить, болеет ли человек коронавирусом COVID-19 или уже переболел. Результат будет появляться в течение двух часов после тестирования. Минздрав планирует использовать тесты отечественного производства.

Те, кто не будет входить в эти категории, но захотят провериться, смогут сделать это, если такое тестирование будут предлагать частные лаборатории.

Это тестирование предусматривает расширение круга людей, которые будут им охвачены. Возможно, будет некоторый рост заболеваемости – из-за того, что будут исследоваться люди, у которых нет явных симптомов и они до сих пор не попадали в статистику,

– подчеркнула она.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что если в Украине будет достаточное количество ИФА-тестов, отечественные лаборатории смогут проводить до миллиона тестирований в день.