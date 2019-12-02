"Может, этсамое?" 100 способов от ООН, как предложить секс партнеру

Представительство ООН в Украине предлагает 100 вариантов, как предложить партнеру заняться сексом.

Проект ООН реализован в рамках кампании "16 дней против гендерного насилия".

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Что делать, если ты до этого ни разу не спрашивал/спрашивала "а ты хочешь секса со мной"? Разве не очевидно, когда человек хочет заняться любовью? Как вообще о таком спросить партнера или партнершу?

Кроме очевидного "Займемся сексом?", предлагаются достаточно оригинальные метафоры: "Поставим иглу на твою пластинка ради хорошей музыки?", "Позавтракаем голыми?", "Поласкаем твой ноутбук моей флешкой сегодня?", "Может, этсамое?" и еще более 90 других вариантов.

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Потребность объяснять, что нужно обязательно спрашивать согласия партнера перед сексом, обоснована тем, что в Украине еще существует стереотип, что секс – это супружеский долг, и изнасилования внутри семьи в принципе нет.

33% мужчин в нашей стране считают, что если женщина не оказывала физического сопротивления, то это не считается изнасилованием, – отмечают в ООН.

Секс – достаточно деликатная тема, и не всегда очевидно, хочет ли человек им заняться, даже если оба оказались в постели. Важно учитывать, что жертвы изнасилования могут реагировать на него совершенно по-разному и не обязательно вырываться и кричать.

Жертва может быть не в состоянии говорить, оказывать физический отпор или решить не сопротивляться, боясь получить физические увечья или быть убитой.

Изнасилование могут происходить в браке или в паре, которая вместе уже много лет. Ведь наличие отношений не означает, что вы хотите заниматься сексом со своим партнером 24/7.

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