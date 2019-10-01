Может ли искусственное оплодотворение вызвать рак

Ежегодно во всем мире происходит более 1 миллиона циклов ЭКО. Но вокруг этой процедуры существует много вопросов.

Стоит отметить, что сделать точные выводы о безопасности ЭКО достаточно сложно, об этом рассказала врач-онколог Татьяна Скрипец.

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При обращении к репродуктологу у женщины существует ряд причин, в том числе и определенные заболевания, и идиопатическое бесплодие (когда вроде все хорошо, а забеременеть не удается). Однако, идиопатическое бесплодие не исключает наличие проблемы.

При оценке рисков возникновения онкологии необходимо учитывать ряд факторов:

образ жизни; сопутствующие болезни; семейный анамнез; и другие независимые факторы риска онкологии.

Сейчас, существуют протоколы ЭКО (которые постоянно обновляются). Разные препараты, разные дозы, разная продолжительность лечения требует индивидуального подхода. Ведь каждый случай уникален.



Не существует подтверждений, что ЭКО может вызвать рак

Рак яичников

Есть данные, которые показывают связь препаратов в протоколах ЭКО для стимуляции овуляции и повышенным риском развития рака яичников. Однако, есть и данные, что режим "хронической овуляции", когда женщина не беременеет, но у нее постоянная овуляция, повышает риски развития опухолей яичника.

Сейчас в условиях имеющихся доказательных данных нельзя подтвердить факт, что препараты для лечения бесплодия повышают риск развития опухолей яичников.

ЭКО может стимулировать прогресс уже имеющейся в организме опухоли. А данные о том, что именно искусственное оплодотворение является причиной развития онкологических заболеваний до сих пор достаточно противоречивы.

Именно поэтому, перед процедурой ЭКО, необходимо пройти тщательное медицинское обследование и вместе с врачом оценить все за и против.

Рак груди

Существует мнение, что длительное и избыточное влияние эстрогенов на ткань молочной железы в условиях дефицита прогестерона может приводить к раку.

В программах ЭКО используются как эстрогены, прогестерон, так и другие препараты. Есть общие факторы риска для рака молочной железы раннее менархе (ранее 12 лет), поздняя менопауза (после 55 лет), отсутствие родов, аборты, наследственность и другие.

Нет убедительных данных исследований, подтверждающих высокий риск развития рака груди при приеме препаратов, которые стимулируют овуляцию.

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