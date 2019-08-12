Может ли кока-кола вылечить отравление

Не может! Кока-кола не только не помогает при отравлении, но и может навредить.

При пищевых отравлениях в организм попадают вредные возбудители. Они нарушают работу желудка и кишечника, потому начинаются рвота и понос.

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Организм теряет много жидкости и электролитов – натрия, калия, хлора, кальция. Если не восполнить запасы воды и электролитов, наступит обезвоживание. В тяжелых случаях это может привести к проблемам с почками, сердцем, мышцами и даже к смерти.

Кока-колу нахваливают как эффективное средство для борьбы с обезвоживанием. Логика такова: жидкость заполняет объем воды, который мы теряем при рвоте и диарее, а сахар из напитка дает энергию и помогает организму бороться с болезнью.

Врачи использовать кока-колу для борьбы с обезвоживанием не советуют. Вот несколько причин почему.

Мало натрия. При поносе мы теряем много ионов натрия – они нужны для нормальной работы клеток и проведения нервных импульсов. Чтобы восстановить потери натрия и других электролитов, используют специальные растворы, например "Регидрон". Для сравнения, в 100 мл "Регидрона" содержится 200 мг натрия, а в кока-коле – всего 4 мг.



Кола может усилить диарею и обезвоживание

Высокая осмолярность. Осмолярность – суммарная концентрация всех растворенных частиц на литр жидкости, то есть, своеобразная плотность раствора. Вещества с высокой осмолярностью притягивают воду. Так, например, работают некоторые слабительные средства – благодаря высокой осмолярности они собирают жидкости и растворенные в ней вещества из кишечника и не дают им всасываться. Это полезно, например, когда нужно очистить кишечник перед эндоскопическим осмотром. Если выпить напиток с высокой осмолярностью при отравлении, это затормозит всасывание воды в кишечнике и усилит понос.

Осмолярность кока-колы – 500 мОсм/л. Для сравнения, у того же "Регидрона" осмолярность всего 240 мОсм/л.

Содержит углекислый газ. Углекислый газ стимулирует работу кишечника и ускоряет опорожнение желудка. Это усиливает понос – пища быстрее продвигается по желудочно-кишечному тракту, хуже всасывается и выходит в больших объемах.

Содержит кофеин. Кофеин, как и углекислый газ, стимулирует работу кишечника, что может усилить рвоту и понос при пищевых отравлениях.

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