Может ли окрашивание волос вызвать рак

Краска для волос (особенно стойкая) содержит много агрессивных химикатов, которые не очень полезны для нашего организма. В разных красках примерно 5000 различных химикатов. Часть из них считают канцерогенами (вещества, вызывающие рак).

Вредными могут быть устойчивые и полустойкие краски. Полустойкие или щадящие краски – это те, которые выдерживают 10-15 раз мытье головы, говорится в исследованиях National Cancer Institute.

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Волосы окрашивают огромное количество людей. Поэтому даже небольшое канцерогенное действие какого-то химиката может навредить многим потребителям.

Ранее агрессивных химикатов было больше. Потом, в конце семидесятых годов прошлого века производители стали заменять вредную краску менее вредной.



В краске для волос содержатся опасные химикаты

Впоследствии появились исследования, которые выявили больше случаев рака мочевого пузыря среди парикмахеров. Стало понятно, что постоянный контакт с краской может быть опасен для здоровья.

Затем решили, что домашнее персональное использование краски безопасно. Рискуют только те люди, кто стал красить волосы до 1980 года. Считают, что у них выше риск лимфомы и других злокачественных новообразований. С этим ничего нельзя сделать, и нет смысла по этому поводу переживать.

Что делать?

Нужно придерживаться рекомендаций производителя краски:

Внимательно читайте инструкцию, особенно разделы с оговорками; Проверьте краску. В инструкции пишут, как сделать тест на коже; Используйте перчатки при покраске; Не держите химикаты на голове дольше, чем рекомендуется в инструкции; Хорошо мойте голову после окрашивания; Никогда не смешивайте различные виды краски; Не пытайтесь той же краской красить брови и ресницы. Так можно ослепнуть. Если красите волосы в салоне, то убедитесь, что там работает вентиляция.

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