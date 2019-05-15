Может ли посещение сауны облегчить кашель

При первых симптомах кашля сторонники бани советуют быстро бежать и хорошо пропарить свое тело. Но не стоит забывать, что – это чаще всего симптом определенной болезни.

Врач-пульмонолог Татьяна Неешпапа отметила, что больших и достоверных исследований относительно влияния бани на кашель нет. Нет также четких рекомендаций, с какого возраста можно посещать баню детям.

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Что нужно знать перед посещением бани

1. Нет достоверных данных, что баня может облегчить и сократить длительность кашля по сравнению с другими симптоматическими методами лечения.

2. В бане/сауне высокие температуры, поэтому не рекомендуется их посещать при повышенной температуре тела, потому что это может привести к еще большему повышению.

3. Не нужно капать эфирные масла. Это может повысить риск бронхоспазма у людей с гиперактивностью бронхов и бронхиальную астму.

4. При посещении бани человек активно потоотделение. Из-за этого может возникнуть риск обезвоживания. Недостаточное поступление жидкости и пересушивания слизистых может сделать мокроту более густой и вязкой, что затруднит ее отхождение.

5. При острых симптомах кашля обратитесь к врачу, чтобы определиться с диагнозом и тактикой лечения.

6. Баня не заменит лекарственной терапии, если она необходима.

7. В острый период болезни все-таки от похода в баню стоит воздержаться.

Какие правила нужно соблюдать в бане

1. Для начала заходите в баню на короткий промежуток времени, следите за самочувствием, следите за кашлем.

2. Хорошо бы, чтобы и температура была не самая высокая (а то у нас любят поддать парку).

3. Посещение бани может облегчить кашель какой-то степени, а может и усугубить его, из-за пересушивания слизистой и ее раздражения путем высоких температур, здесь индивидуально.

4. Помните, что есть риск теплового удара, обезвоживания (особенно у детей). Поэтому пейте воду и надевайте специальную шапку на голову.

5. Никакого алкоголя в бане.

6. Соблюдайте правила безопасности при посещении бани.

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