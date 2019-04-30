Может ли растительное молоко заменить коровье: мнение врача

Мода на исключение молока из рациона уже давно не нова. Кто-то исключил потребление молока из рациона из-за нехватки ферментов для переваривания, через неприятные ощущения после употребления, а кто-то за компанию это сделал.

Врач-терапевт Александра Фомина рассказала, может ли растительное молоко заменить коровье или козье.

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Если рассматривать стакан молока (200 мл):

Коровье молоко:

• кальций – 150-300 мг (25% от суточной потребности)

• витамин В2 – 0,4 мг (22%)

• витамин в12 – 0,88 мкг (15%)

• витамин а – 240 мкг

• фосфор – 250 мг (18%)

• цинк – 3,5 мг

• белок – 8 г (10 – 15%)

• углеводы (лактоза) – 11 г

• жиры насыщенные – до 8 г

Важно отметить, что белок животный хорошо усваивается, так как сбалансированный по составу аминокислот. Минусами животного молока являются различные добавки (гормоны, антибиотики) и вид казеина.

Единственное молоко, которое можно сравнить по количеству белков с коровьим – соевое.

Соевое молоко

• белок – 6 г

• жир – 4 г

Но белок растительный, а значит усваиваться будет хуже.

Кроме того, оно имеет фитоэстрогенну активность. Поэтому беременным, детям и людям с эндокринной патологией не рекомендуется.

Кокосовое молоко имеет в стакане 3 грамма белка, а это очень малое количество. Содержит оно насыщенный и ненасыщенный жир – целых 40 г. Его преимущество в наличии MCT жирных кислот – которые могут уберечь от атеросклероза, они также снижают уровень холестерина, являются антиоксидантами.

Лактозы ни в одном виде растительного молока нет. Но быстрые углеводы все равно присутствуют.

В овсянно-рисовых напитках много быстрых углеводов, а вот белка и жира почти нет.

Поэтому врач делает однозначный вывод: растительное молоко – не замена животному, но альтернатива по консистенции и вкусовым качествам.

Если отказываетесь от коровьего молока, то белок, кальций стоит подбирать из других источников. А быстрые углеводы, чтобы не перебрать – сокращать.

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