Может ли тяжелый рюкзак вызвать сколиоз

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Рюкзак не может вызвать сколиоз
Рюкзак не может вызвать сколиоз / unsplash.com

Существует миф, что форма, вес и материал ранца может повлиять на осанку ребенка. Также считается, что ношение тяжелого портфеля приводит к болям в спине.

Однако у науки твердых доказательств взаимосвязи между весом рюкзака и возникновением у ребенка болей в спине нет. Эксперимент на эту тему дал неоднозначные результаты.

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Когда ученые уменьшили вес школьных ранцев у детей из начальной школы, часть стала меньше жаловаться на боли в спине, а остальные разницы не заметили.

Рюкзак має бути не важчим, ніж 20% від маси тіла
Рюкзак должны быть не тяжелее, чем 20% от массы тела

Может ли портфель вызвать сколиоз?

Но портфель не может вызвать сколиоз. Сколиоз (искривление позвоночника) – это врожденное заболевание, а не результат неправильной сумки за спиной.

 
Сколиоз – что это?
Сколиоз – это боковое искривление позвоночника. При этом позвоночник изогнут в сторону, в форме буквы С или S.

Что касается осанки, то, судя по всему, основной фактор ее ухудшения – длительное сидение в статической позе на занятиях или в свободное время, за компьютером или смартфоном.

Каким должен быть вес рюкзака?

При этом Американская академия педиатрии рекомендует: вес рюкзака не должен превышать 20% веса ребенка, лямки должны быть широкими и отрегулированы так, чтобы дно рюкзака не опускалось ниже талии. Предполагается, что это позволяет избежать ненужного напряжения мышц шеи и спины. Но с красотой фигуры это не связано.

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Теги: Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Советы Дети
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