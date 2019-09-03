Может ли тяжелый рюкзак вызвать сколиоз
Существует миф, что форма, вес и материал ранца может повлиять на осанку ребенка. Также считается, что ношение тяжелого портфеля приводит к болям в спине.
Однако у науки твердых доказательств взаимосвязи между весом рюкзака и возникновением у ребенка болей в спине нет. Эксперимент на эту тему дал неоднозначные результаты.
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Когда ученые уменьшили вес школьных ранцев у детей из начальной школы, часть стала меньше жаловаться на боли в спине, а остальные разницы не заметили.
Рюкзак должны быть не тяжелее, чем 20% от массы тела
Может ли портфель вызвать сколиоз?
Но портфель не может вызвать сколиоз. Сколиоз (искривление позвоночника) – это врожденное заболевание, а не результат неправильной сумки за спиной.
Что касается осанки, то, судя по всему, основной фактор ее ухудшения – длительное сидение в статической позе на занятиях или в свободное время, за компьютером или смартфоном.
Каким должен быть вес рюкзака?
При этом Американская академия педиатрии рекомендует: вес рюкзака не должен превышать 20% веса ребенка, лямки должны быть широкими и отрегулированы так, чтобы дно рюкзака не опускалось ниже талии. Предполагается, что это позволяет избежать ненужного напряжения мышц шеи и спины. Но с красотой фигуры это не связано.
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