Может убить: педиатры забили тревогу из-за детских автокресел

Детские автокресла – это обязательный атрибут даже краткосрочной поездки, если в семье есть ребенок. Они безопасны только при правильном использовании.

Но педиатры предупреждают, что использование детских кресел не по назначению может привести к смерти детей, пишет журнал Pediatrics.

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Сон в автокресле может убить ребенка, выяснили специалисты из Университета Вирджинии и врачи из нескольких американских клиник.

Педиатры выступают против сна младенцев в сидячем положении — ежегодно выявляются связанные с ним сотни детских смертей. Однако до сих пор мало что было известно о факторах, связанных со смертностью детей в автокреслах и других приспособлениях для сидения.

Авторы работы проанализировали детскую смертность во сне в 2004-2014 годах в США. Они интересовались самим положением ребенка и кто был рядом с ним.

Из почти 12 тысяч случаев смерти детей во сне 348 произошли в устройствах, которые поддерживают малышей в сидячем положении. В 62% случаев это были автокресла, использовавшиеся не по назначению.

Более чем в половине случаев смерти в автокреслах дети погибли в доме, чаще это происходило в присутствии опекуна или няни, чем родителей.

Наиболее опасное использование детских кресел как кроватки или колыбели. Они не так безопасны для сна, как кроватка или колыбель. Также родители могут оставить ребенка в автокресле.

Авторы исследования советуют родителям не паниковать, когда ребенок засыпает в автомобильном кресле во время поездки. Но они должны помнить, что автокресла предназначены для автомобилей. И если после окончания поездки ваш ребенок все еще спит, лучшее, что вы можете сделать – переложить ее в колыбельку или кроватку.

При позиционной асфиксии удушение наступает при таком положении тела, в котором человек не может дышать должным образом.

Асфиксия – что это? Это процесс, который возникает из-за недостаточности кислорода в крови и тканях с накоплением углекислого газа в организме.

Когда ребенок спит сидя, ее голова может упасть вперед, что приведет к затруднению дыхания и даже удушью. У малышей слабые мышцы шеи и мягкие дыхательные пути, поэтому лишний наклон головы вперед может оказаться фатальным, особенно для спящего ребенка, объясняют исследователи.

Кроме того, кресло может упасть или перевернуться, а его ремни — задушить ребенка.

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