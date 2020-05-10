Можно ли было бы пережить COVID-19 без карантина: мнения экспертов

Карантин в Украине продолжается уже почти 2 месяца. А это существенный удар как по экономике, так и по психике людей. Но отсутствие этих ограничений или их отсрочка, по словам экспертов, повлекли бы за собой худшие последствия.

Подробнее о том, можно ли было бы справиться с COVID-19 без карантина – читайте в материале 24 канала.

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Границы закрыты, часть людей – работают и учатся дистанционно. Мобильность парализована. Метро – закрыто, наземный транспорт – только по спецпропускам. Города почти отрезаны друг от друга. В правительстве подсчитали, что примерно 2 миллиона украинцев потеряли работу. Необратимые деструктивные процессы начались и в экономике. Затем – растет и социальное напряжение.

Впрочем, эксперты говорят, что карантин объявили бы в любом случае. Вопрос только во времени и перечне ограничений.

"Возможно и можно было бы не закрывать метро, ​​но мы уже не узнаем. Трудно спрогнозировать то, что не произошло", – сказала эпидемиолог Людмила Мухарская.

Что известно о COVID-19 в Украине• В Украине подтвердили 15 232 случая заражения COVID-19,

• среди инфицированных – 391 пациент умер,

• еще 3060 больных – выздоровели.

Ясно одно – инфицированных тяжелой формой без карантина было бы в разы больше. Большое скопление людей в закрытом пространстве ведет к значительно более быстрому распространению болезни. Наглядно это продемонстрировали локальные вспышки после посещения храма на Пасху и в отдельных общежитиях. По мнению экспертов, карантин ввели вовремя и более или менее компромиссно – не закрыли людей принудительно, как в том же Китае.

Заболеваемость растет, но все же не такими быстрыми темпами как в других странах. И мы видим, что нагрузка на систему здоровья не такая большая как, например, в Италии,

– отметила эпидемиолог Людмила Мухарская.

Инкубационный период COVID-19 в среднем длится 5-14 дней. И чем дольше тянули бы с ограничениями, тем бы выше был уровень распространения, считают специалисты. Расчеты распространения эпидемии делают каждую неделю.

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Целью ограничительных мер является уменьшение количества инфицированных, налаживание контроля и определения болевых точек. Одной из них оказалась медицина – из-за нехватки защитных средств заразились уже более 2000 медиков, а недостаток тех же аппаратов искусственной вентиляции легких в случае большего количества тяжелых больных привела бы к коллапсу.

Рассчитать на то, что было бы без карантина, эксперты признаются, – сложно.

"С такими параметрами, как имеет COVID-19, это приводит к миллионам заражений и десяткам, или сотням тысяч, смертей. Но, конечно, это очень приблизительные оценки", – отметил Игорь Бровченко.

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Приблизительные они и сейчас, ведь точное количество инфицированных в силу специфики вируса не известно даже в мире. По прогнозам, Украина сейчас вышла на плато и уже через неделю должен начаться спад. С 11 мая ограничения начнут смягчать. Но карантин может вернуться, если украинцы не будут придерживаться профилактических мероприятий и COVID-19 снова загорится.



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