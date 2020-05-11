Можно ли давать ребенку клубнику и где больше всего пестицидов: в кожуре или мякоти
Сезон клубники стартует, в магазинах уже появилась эта любимая многими ягода. Можно ли ее добавлять в рацион детей и как это делать правильно, чтобы не навредить ребенку.
О пользе и целесообразности клубники в детском рационе рассказала детский педиатр и инфекционист Елена Луцкая, пишет Anywell.
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Клубника – это аллергенный продукт, в частности, она содержит так называемые Fra1, похожие на те аллергены, которые содержит пыльца березы.
Следовательно, по словам инфекциониста, важно знать, что аллергия на клубнику может быть перекрестной с пыльцой березы, а также другими ягодами и фруктами семейства розоцветных: малиной, яблоками, грушами, вишнями и персиками.
Но есть и хорошая новость: этот аллерген устраняется при нагревании.
Поэтому отличным решением для детей может быть клубничное пюре, которое достаточно просто подогреть в течение 10 минут.
Все полезные элементы в нем сохранятся.
Важно! Если заметите, что после пюре у малыша появилась сыпь вокруг рта, не пугайтесь. Это не аллергия, а реакция на кислоты, содержащиеся в ягодах.
Мысль о том, что больше всего пестицидов в кожуре ягоды, – миф / Фото Unsplash
Аллерген не в кожуре ягоды, а в мякоти
То, что вредные микроэлементы содержатся в кожице ягод или косточках, — миф. Аллерген в мякоти, а следовательно счищать косточки или кожуру с любых ягод нет нужды.
Надо знать, что: выращенная обычным способом клубника может содержать много пестицидов.
Американская Рабочая группа по окружающей среде (Environmental Working Group) внесла клубнику в "грязную десятку" продуктов.
Поэтому покупать ягоды стоит у проверенных продавцов!
Главное правило: ягоды обязательно надо мыть. На них могут быть возбудители болезней, в частности яйца гельминтов, вирус гепатита А и другие. Кроме того, простая процедура мытья уменьшит количество пестицидов.
Лучше всего залить ягоды водой с содой (10 г на 1 литр), оставить на 10 минут и промыть чистой проточной водой.
Когда можно начинать давать ребенку ягоды
Ягоды, в том числе и клубнику, можно давать ребенку тогда, когда он может есть твердую пищу. ВОЗ рекомендует начинать прикорм в 6 месяцев.
Ягоды содержат много микроэлементов, витаминов и минералов, а следовательно их нужно включать в рацион ребенка, впрочем, с определенной осторожностью и обязательно постепенно, следить за реакциями организма и в случае возникновения симптомов или реакций обратиться к врачу.
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