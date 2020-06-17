По словам педиатра, младенцам воду дополнительно давать пить не нужно, даже в жару.

Об этом написала педиатр Анастасия Шелевицкая на своей странице в инстаграме.

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Врач объясняет это тем, что вода заполняет желудок малыша, однако, не содержит никакой питательной ценности. Поэтому ребенок недополучает необходимое для него количество молока и начинает реже прикладываться к груди.

Грудное молоко более чем на 85 % состоит из воды, поэтому прекрасно утоляет жажду,

– отметила Шелевицкая.



Грудное молоко утоляет ребенку жажду / Фото: Unsplash

Если давать малышу пить воду, у него может быть плохой набор веса или даже потеря.⠀

У мамы повышается риск возникновения лактостазов, из-за того, что ребенок, который пьет воду, прикладывается к груди реже. Вода иногда может быть источником кишечных инфекций, так как ни одна вода не стерильна,

– добавила педиатр.

По словам медика, новорожденные, которых допаивают водой или глюкозой, имеют высокий риск возникновения желтухи, большей потери веса и более длительного пребывания в роддоме.

Также дети, получающие смеси, в подавляющем большинстве случаев не нуждаются в дополнительном потребелении воды.

"Если ваш малыш уже начал получать прикорм рядом с грудным вскармливанием, вы можете предлагать ему водичку", – отметила Шелевицкая.



Младенцам дополнительно давать пить воду не нужно / Фото: Unsplash