Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал якобы запрет посещать тяжелобольных родственников в реанимации. Министр подчеркнул, что Минздрав такого запрета не выдавал, впрочем стоит осознавать возможные последствия во время пандемии коронавируса.

Информацию о том, можно ли во время карантина посещать своих родственников в реанимации, Степанов прокомментировал во время ежедневного брифинга, сообщает Здоровье 24.

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У министра спросили, известно ли ему о том, что некоторые больницы не пускают родственников больных в реанимации. Хотя это разрешено законодательством, родные должны покупать защитные костюмы за 500-700 гривен, которые трудно найти, а хватает всего на 2 раза.

Максим Степанов в ответ отметил, что Министерство здравоохранения никогда не запрещало доступ в реанимацию. Впрочем он отметил, что здесь прежде речь о безопасности того человека, который находится в реанимации.

Любой, кто заходит в реанимацию без соответствующей защиты, является потенциальным носителем коронавирусной инфекции. Он может инфицировать этого человека, который находится в реанимации,

– заявил министр.

Он отдельно подчеркнул, что когда какой-либо больной находится в реанимации, следовательно он в тяжелом состоянии, а значит относится к группе риска возможной смертности от коронавируса.

"Поэтому все такие ограничения в отношении граждан, которые заходят к больному в реанимацию, они направлены именно на здоровье этого пациента", – объяснил Максим Степанов.