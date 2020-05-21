Можно ли заразиться от выздоровевших людей, что повторно получили позитивные тесты на COVID-19

Врачи в Южной Корее провели обстоятельное исследование, которое свидетельствует о том, что люди, которые после выздоровления снова показывают положительный результат на COVID-19, не могут заразить других. Это означает, что соблюдать режим самоизоляции им не нужно.

Повторные случаи заражения – довольно сложная тема, разобраться в ней решили специалисты из корейских центров по контролю и профилактике заболеваний. Они провели исследование при участии пациентов, которые сначала выздоровели от коронавируса, а затем у них снова обнаружили вирус через 1–37 дней после выписки, пишет Ars Technica.

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Некоторые люди, которые побороли COVID-19, через некоторое время снова могут получить положительный результат теста на наличие вируса в организме. Опасения о том, что эти случаи вызваны повторными заражениями, оказались безосновательными, однако среди ученых не было единого мнения, способны ли такие пациенты инфицировать окружающих.

Повторные заражения "безопасны" для окружения

У 48% пациентов симптомы коронавируса действительно вернулись. Однако, никто из них не заразил других. Такой вывод исследователи сделали, проанализировав состояние 790 человек, контактировавших с подозрительными пациентами.

Впоследствии ученые еще раз дополнительно проверили 108 пациентов, которые "повторно заразились" и гипотеза подтвердилась: что ни один из них не выделял инфекционные вирусные частицы.



Пациенты после выздоровления не заразны / Фото Unsplash

Анализ крови 23 из них продемонстрировал наличие антител к SARS-CoV-2. Это говорит, что перенесенная болезнь дает некоторый иммунитет к повторным заражениям.

Что именно вызвало возвращение симптомов COVID-19, неизвестно.

Однако, полученные результаты дают основание считать людей с повторным заражением безопасными для общества, а следовательно, находиться им на самоизоляции нет смысла.

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Возможна ли реактивация вируса

Ранее специалисты сделали предположение, что у таких пациентов может быть не повторная болезнь, а так называемая "реактивация" вируса.

То есть, COVID-19 может оставаться скрытым в определенных клетках организма и снова атаковать органы дыхания, после того, как снова активируется. Это и считают реактивацией вируса.