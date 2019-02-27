Можно ли готовить еду в микроволновке

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Можно ли готовить еду в микроволновке
Можно ли готовить еду в микроволновке / stocksnap.io

Вокруг микроволновой печи существуют множество мифов. Мол, они делают пищу вредной, излучают радиацию и приводят к раку.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун попыталась разобраться в мифах о вреде нагрева пищи.

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Она привела данные одного из исследований, которое изучало витамин C при всех воздействия тепла – варка, приготовление на пару и в микроволновке.

Больше всего сохраняются витамины во время пароварения, разрушалась лишь десятая часть витамина. Во время приготовления в микроволновке – примерно четверть, больше всего разрушался витамин в результате варки – почти половина.

via GIPHY

Другие исследования подтверждают, что приготовление в микроволновке лучше сохраняет водорастворимые витамины.

Если говорить об овощах, то приготовление с добавлением воды в микроволновой печи, ускоряет потерю полезных веществ. К примеру, брокколи теряют от 74% до 97% питательных веществ. Лучше отдавать предпочтение приготовлению на пару или с малым количеством воды.

 
Врач Ульяна Супрун
"Но в целом работает правило – чем меньше пища подвергается нагреванию, тем больше питательных веществ она сохраняет. Микроволновая печь также лучше варки тем, что витамины не вывариваются в воду, а само приготовление занимает меньше времени, что также способствует их сохранению".

Если говорить о разогреве в микроволновой печи в пластиковой посуде, то ситуация неутешительная.

Некоторые химические вещества могут попадать в пищу во время нагрева – фталаты и бисфенол-А (BPA). Первые добавляют, чтобы пластик был прозрачным и твердым, а вторые – чтобы он стал гибким и мягким.

 
Врач Ульяна Супрун
"Эти вещества связывают с нарушениями работы эндокринной системы из-за их способности влиять на уровень гормонов – эстрогена и тестостерона. Исследования последних лет показали, что BPA связано с бесплодием, ожирением, диабетом и репродуктивными проблемами. В частности, некоторые исследования указывают, что это вещество увеличивает риски преждевременного рождения".

Поэтому запретили использовать эти вещества в детских бутылочках и чашках.

via GIPHY

Супрун советует придерживаться следующих правил при приготовлении или разогреве пищи:

• используйте стеклянную или керамическую посуду.
• если используете пластик, то выбирайте специально предназначенную для этого пластмассовую посуду.
• не используйте посуду с повреждениями не только для приготовления, но и для хранения пищи
• не нагревайте и не храните продукты в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для пищевых продуктов.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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