Можно ли готовить еду в микроволновке
Вокруг микроволновой печи существуют множество мифов. Мол, они делают пищу вредной, излучают радиацию и приводят к раку.
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун попыталась разобраться в мифах о вреде нагрева пищи.
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Она привела данные одного из исследований, которое изучало витамин C при всех воздействия тепла – варка, приготовление на пару и в микроволновке.
Больше всего сохраняются витамины во время пароварения, разрушалась лишь десятая часть витамина. Во время приготовления в микроволновке – примерно четверть, больше всего разрушался витамин в результате варки – почти половина.
Другие исследования подтверждают, что приготовление в микроволновке лучше сохраняет водорастворимые витамины.
Если говорить об овощах, то приготовление с добавлением воды в микроволновой печи, ускоряет потерю полезных веществ. К примеру, брокколи теряют от 74% до 97% питательных веществ. Лучше отдавать предпочтение приготовлению на пару или с малым количеством воды.
Если говорить о разогреве в микроволновой печи в пластиковой посуде, то ситуация неутешительная.
Некоторые химические вещества могут попадать в пищу во время нагрева – фталаты и бисфенол-А (BPA). Первые добавляют, чтобы пластик был прозрачным и твердым, а вторые – чтобы он стал гибким и мягким.
Поэтому запретили использовать эти вещества в детских бутылочках и чашках.
Супрун советует придерживаться следующих правил при приготовлении или разогреве пищи:
• используйте стеклянную или керамическую посуду.
• если используете пластик, то выбирайте специально предназначенную для этого пластмассовую посуду.
• не используйте посуду с повреждениями не только для приготовления, но и для хранения пищи
• не нагревайте и не храните продукты в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для пищевых продуктов.
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