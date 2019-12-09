Можно ли гулять во время простуды

Однозначного мнения нет. Обычно, поставив диагноз ОРВИ, врач рекомендует постельный режим в первые 3 дня, на улицу не выходить, чтобы еще больше не усугубить состояние.

Когда нельзя гулять, если заболели

Но в современных рекомендациях говорится, что нельзя выходить на улицу в холодное время года (мороз, ветер), когда ребенок только заболел, и это сопровождается высокой температурой и интоксикацией, рассказала семейная врач Светлана Нагорная.

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Или же если есть обострение хронической инфекции, например, бронхиальная астма. При гайморите, вопрос прогулок решает лечащий врач, поскольку можно и ухудшить состояние.

Когда гулять можно

Некоторые устаревшие источники пишут, что при влажной погоде гулять запрещено. И это не так, при таких заболевания как коклюш, нужно гулять как можно больше, когда влажная погода, а еще лучше вообще сидеть возле водоема.



Можно гулять, если нет высокой температуры / unsplash.com

При ларинготрахеите (без стеноза) тоже рекомендуют гулять при влажной погоде. Свежий воздух активизирует защитные силы организма.

Если у вашего ребенка насморк, то, прежде чем выйти на улицу, нужно промыть носик, чтобы было легче дышать. Свежий воздух сужает сосуды и при этом выделяется слизь. Поэтому, если у вас или у малыша "не дышит нос", лучше выйти на улицу на 15 минут, чем капать сосудосуживающие капли.

Кстати, в Европе они разрешены только с 6 лет. Если у ребенка температура при ОРВИ выше 37.4, и он не активен, то лучше не гулять (решает ваш педиатр). Если малыш находится на стадии выздоровления, обычно это после 3 дня болезни, то гулять можно и нужно, так как повышается усвояемость полезных веществ: витаминов, минералов, белков для восстановления поврежденных вирусом клеток.

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