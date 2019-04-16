Можно ли использовать антисептики после секса

Секс без презерватива значительно повышает риск заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Но и антисептики – не панацея от всех болезней.

Акушер-гинеколог Татьяна Румянцева отмечает, что в инструкции к некоторым антисептикам, к примеру, мирамистину и хлоргексидину, отмечена эффективность в отношении бактериальных и вирусных ИППП.

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Несмотря на это, их невысокая эффективность не позволяет гарантировать защиту от этих опасных заболеваний.

Международные рекомендации по ИППП (в том числе, ВИЧ) констатируют, что вагинальные антисептики не могут использоваться для профилактики этих заболеваний.

Более того, по некоторым данным, антисептики повышают вероятность развития бактериального вагиноза, ухудшают состояние лактобактерий (несмотря на то, что в инструкции указано обратное) и даже повышают вероятность инфицирования ВИЧ.

К адекватным профилактическим мероприятиям по ИППП относят:

• малое количество половых партнеров в течение жизни;

• супружескую верность (или верность своему партнеру)

• использование презерватива (эффективность составляет 80-100% для разных заболеваний);

• вакцинацию (от вируса папилломы человека).

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