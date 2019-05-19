Можно ли йодом вылечить простуду и синяки

За пределами бывших стран СНГ целебные свойства йодной сеточки врачам неизвестны. Хотя это не значит, что мазать йодом кожу в медицинских целях бессмысленно. Например, обеззараживающие свойства йода известны с середины 19 века. Его растворы и сегодня используют для обработки ран и проведения других медицинских манипуляций.

Йод действительно может разрушать клетки микробов и при этом почти никогда не вызывает привыкания, такое как антибиотики, например. Но безопасными лекарства на основе йода назвать нельзя – они могут вызвать аллергию, запрещены при заболеваниях щитовидной железы, опасные для беременных и младенцев до 6 месяцев, а также для кормящих грудью.

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Также есть ограничения в использовании йодосодержащих средств у онкологически больных, людей с тяжелым диабетом, больных активным туберкулезом, СПИДом и другими аутоиммунными заболеваниями.

Почему не стоит злоупотреблять йодом

Все потому, что соединения йода способны частично всасываться с поверхности кожи в кровоток, а также попадать в организм ребенка через плаценту и грудное молоко. Это может повлиять на работу щитовидной железы и других органов. Существует даже такое заболевание, как йодизм. Это хроническая интоксикация йодом, которую можно распознать по металлическому привкусу во рту, сильной головной боли, раздражению глаз и слабости.

К местным эффектам препаратов из йода у международной науки тоже есть вопросы: по некоторым данным, его способность убивать клетки распространяется не только на бактерии и грибки, но и на клетки кожи. И поэтому раны, обработанные йодом, хуже заживают.

Говоря о йодовых сеточках, фактически, мы имеем дело с народной медициной, которая в лучшем случае может сработать, как плацебо. В худшем случае – навредить.

Скрытый вред йодовой сетки

Совет использовать йодную сеточку в качестве теста на йододефицит, действительно очень популярен. Мол, если она быстро исчезает, значит, организму остро не хватает йода, и он "впитывает" его с поверхности кожи. Но не все так просто. Да, йод способен всасываться через кожу. Однако 88% раствора при этом испаряется. И на скорость испарения влияет множество факторов – температура окружающей среды, атмосферное давление, жирность кожи.

Кроме того, на коже йод превращается в соли водоуглекислой кислоты и теряет заметный желтый цвет – у смуглых людей заметить эти изменения еще сложнее. Таким образом, подобный тест ничего не скажет о дефиците йода в организме. Надежный способ – сдать специальный анализ мочи.

Соответственно, наносить йодные сетки на кожу для профилактики йододефицита – тоже не самая удачная идея. Ведь Минздрав рекомендует использовать с этой целью йодированную соль и другие пищевые добавки.

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