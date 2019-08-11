Можно ли купаться детям с кашлем в море

Во время отпуска у малышей может появиться кашель. Причины могут быть разными – ОРВИ, бронхит, пневмония, астма, коклюш, постназальний отек.

Кашель – это симптом болезни, а не самостоятельное заболевание, отмечает пульмонолог Татьяна Неешпапа.

Читайте также: Назвали важный фактор, который способствует ожирению детей

Для начала нужно определиться, в чем причина кашля. В этом поможет очный осмотр врача, с обязательным осмотром зева, измерением температуры, и прослушиванием дыхания в легких.

Итак, если мы говорим о течении ОРВИ легкой степени, сопровождающемся кашлем и возможно даже невысокой температурой, то купаться в море можно.

А можете подождать с купанием в острый период болезни (обычно 2-3 дня), и если все благополучно, а новых симптомов нет, температура в норме, и кашель нечастый – то смело можно идти на пляж.

От осложнений никто не застрахован, и возникают они не потому, что ребенок искупался в море.

Ориентируйтесь на общее состояние ребенка, его активность и желание купаться. Обратите внимание, есть ли сопутствующие симптомы: высокая температура, затрудненное или свистящее дыхание, одышка.

С остаточным кашлем после ОРВИ / бронхита / пневмонии вы можете спокойно ехать в отпуск, загорать, купаться, веселиться.

Купаясь в море, вдыхая увлажненный, морской воздух, насыщенный микрокристаллами солей, – увлажняются слизистые оболочки дыхательных путей, улучшается и ускоряется процесс очищения от слизи, накопившейся в верхних и нижних дыхательных путях.

Купаясь в море, дети двигаются, прыгают, смеются, а это в некотором виде – элементы дыхательной гимнастики, которая будет способствовать выведению избыточной слизи из бронхов.

Во время плавания тренируются мышцы дыхательной мускулатуры. Тренировка этих мышц является важным условием для осуществления кашлевого толчка (иными словами, то, как сильно и эффективно ребенок сможет откашлять слизь, которая накопилась в дыхательных путях).

Купание в море – это один из элементов закаливания, который тренирует организм ребенка правильно реагировать на изменения температуры окружающей среды.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.