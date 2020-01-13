Проба Манту: когда и для чего делают, противопоказания и почему можно мочить
Вокруг пробы Манту существует немало мифов, начиная с того, что она устарела и неинформативна, и заканчивая тем, что ее нельзя мочить. Что на самом деле доказательная медицина говорит об этой пробе – читайте в нашем материале.
Проба Манту – это диагностический тест, который определяет инфицированность туберкулезом. Проба Манту – не вакцина, поскольку туберкулин не содержит ни живых ни убитых микобактерий, она не вырабатывает иммунитет к туберкулезу, это внутрикожная проба, то есть препарат вводят между слоями кожи.
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Туберкулин – это остатки микобактерий, палочек, которые вызывают туберкулез. Ни чего живого там нет, поэтому заболеть нельзя. Выраженность реакции на введение туберкулина зависит от того встречался организм с микобактериями или нет.
Ни один современный метод диагностики не может полностью заменить пробу Манту. Его проводят параллельно с другими методами для скрининга туберкулеза.
Проба Манту является важным методом диагностики \ unsplash.com
Когда и кому делают Манту?
Манту делается 1 раз в год всем детям с 12 месячного возраста до 7 лет включительно. При отсутствии вакцинации БЦЖ – 2 раза в год с 6 мес. И до проведения БЦЖ. 7 лет используют диаскин-тест вместо Манту.
Кому нельзя делать Манту?
- Острое инфекционное заболевание в активной фазе;
- Острое инфекционное заболевание в течение последнего месяца;
- Кожные заболевания различной природы в стадии обострения;
- Хронические инфекции в период обострения;
- Хронические соматические заболевания в период обострения (астма, эпилепсия, атопический дерматит);
- Аллергические заболевания в период обострения;
- Карантин из-за инфекционных заболеваний в детских коллективах;
- Серьезные побочные реакции на предыдущее введение туберкулина (индивидуальная непереносимость туберкулина);
- Активная форма туберкулеза в анамнезе.
Как ухаживать за Манту?
Манту мочить можно. Вода на коже никак не может повлиять на пробу, ведь инъекция вводится внутрикожно, куда вода не проникает. Но Манту нельзя чесать, обрабатывать зеленкой и заклеивать лейкопластырем.
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