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Проба Манту: когда и для чего делают, противопоказания и почему можно мочить

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Проба Манту / unsplash.com

Вокруг пробы Манту существует немало мифов, начиная с того, что она устарела и неинформативна, и заканчивая тем, что ее нельзя мочить. Что на самом деле доказательная медицина говорит об этой пробе – читайте в нашем материале.

Проба Манту – это диагностический тест, который определяет инфицированность туберкулезом. Проба Манту – не вакцина, поскольку туберкулин не содержит ни живых ни убитых микобактерий, она не вырабатывает иммунитет к туберкулезу, это внутрикожная проба, то есть препарат вводят между слоями кожи.

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Туберкулин – это остатки микобактерий, палочек, которые вызывают туберкулез. Ни чего живого там нет, поэтому заболеть нельзя. Выраженность реакции на введение туберкулина зависит от того встречался организм с микобактериями или нет.

Ни один современный метод диагностики не может полностью заменить пробу Манту. Его проводят параллельно с другими методами для скрининга туберкулеза.

Проба Манту є важливим методом діагностики
Проба Манту является важным методом диагностики \ unsplash.com

Когда и кому делают Манту?

Манту делается 1 раз в год всем детям с 12 месячного возраста до 7 лет включительно. При отсутствии вакцинации БЦЖ – 2 раза в год с 6 мес. И до проведения БЦЖ. 7 лет используют диаскин-тест вместо Манту.

Кому нельзя делать Манту?

  • Острое инфекционное заболевание в активной фазе;
  • Острое инфекционное заболевание в течение последнего месяца;
  • Кожные заболевания различной природы в стадии обострения;
  • Хронические инфекции в период обострения;
  • Хронические соматические заболевания в период обострения (астма, эпилепсия, атопический дерматит);
  • Аллергические заболевания в период обострения;
  • Карантин из-за инфекционных заболеваний в детских коллективах;
  • Серьезные побочные реакции на предыдущее введение туберкулина (индивидуальная непереносимость туберкулина);
  • Активная форма туберкулеза в анамнезе.

Как ухаживать за Манту?

Манту мочить можно. Вода на коже никак не может повлиять на пробу, ведь инъекция вводится внутрикожно, куда вода не проникает. Но Манту нельзя чесать, обрабатывать зеленкой и заклеивать лейкопластырем.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Вакцинация Инфекция Профилактика заболеваний Мифы о здоровье
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