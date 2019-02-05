Можно ли перенести менструацию и как это повлияет на организм
Об отсрочке месячных задумывается большинство женщин, ведь они могут серьезно испортить ваши планы: уже что-то запланировано, билеты куплены, отпуск на море.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.
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Существуют специальные препараты, прием которых может отсрочить приход менструации. Известно, что сроки наступления менструации зависят от изменений гормонального фона. Основные гормоны, которые контролируют менструальный цикл, – эстроген, прогестерон. На протяжении цикла соотношение этих гормонов постоянно меняется.
В начале цикла ведущую роль играет эстроген, а после овуляции его заменяет прогестерон, выделяемый желтым телом (которое образовалось на месте фолликула, который лопнул).
Отсрочка месячных может навредить//pixabay.com
Такие колебания гормонального фона происходят циклично ежемесячно. Наш организм устроен так, что следующий цикл формируется во время настоящего. В случае беременности, организм получает сигнал и следующий цикл уже не наступает. Чтобы сдвинуть начало менструации, нужно об этом задуматься раньше, чем перед самой менструацией.
Это можно сделать с помощью гормональных препаратов. Есть разные схемы и разные группы препаратов, это и комбинированные оральные контрацептивы (КОК) и группа гестагенных препаратов.
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