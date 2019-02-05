Можно ли перенести менструацию и как это повлияет на организм

Об отсрочке месячных задумывается большинство женщин, ведь они могут серьезно испортить ваши планы: уже что-то запланировано, билеты куплены, отпуск на море.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

Читайте также: Можно ли заниматься сексом во время беременности: объяснение гинеколога

Существуют специальные препараты, прием которых может отсрочить приход менструации. Известно, что сроки наступления менструации зависят от изменений гормонального фона. Основные гормоны, которые контролируют менструальный цикл, – эстроген, прогестерон. На протяжении цикла соотношение этих гормонов постоянно меняется.

В начале цикла ведущую роль играет эстроген, а после овуляции его заменяет прогестерон, выделяемый желтым телом (которое образовалось на месте фолликула, который лопнул).

Отсрочка месячных может навредить//pixabay.com

Такие колебания гормонального фона происходят циклично ежемесячно. Наш организм устроен так, что следующий цикл формируется во время настоящего. В случае беременности, организм получает сигнал и следующий цикл уже не наступает. Чтобы сдвинуть начало менструации, нужно об этом задуматься раньше, чем перед самой менструацией.

Это можно сделать с помощью гормональных препаратов. Есть разные схемы и разные группы препаратов, это и комбинированные оральные контрацептивы (КОК) и группа гестагенных препаратов.

Гинеколог Ульяна Кравец “Но это приведет к негативным последствиям – это нерегулярность цикла в будущем и так называемый "гормональный сбой". Подытожу все вышесказанное: все можно, но нужно ли? Лучше подстроить свои планы под цикл, а не наоборот”.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.