Можно ли перенести менструацию и как это повлияет на организм

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Как перенести месячные
Как перенести месячные / pixabay.com

Об отсрочке месячных задумывается большинство женщин, ведь они могут серьезно испортить ваши планы: уже что-то запланировано, билеты куплены, отпуск на море.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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Существуют специальные препараты, прием которых может отсрочить приход менструации. Известно, что сроки наступления менструации зависят от изменений гормонального фона. Основные гормоны, которые контролируют менструальный цикл, – эстроген, прогестерон. На протяжении цикла соотношение этих гормонов постоянно меняется.

В начале цикла ведущую роль играет эстроген, а после овуляции его заменяет прогестерон, выделяемый желтым телом (которое образовалось на месте фолликула, который лопнул).

Місячні

Отсрочка месячных может навредить//pixabay.com

Такие колебания гормонального фона происходят циклично ежемесячно. Наш организм устроен так, что следующий цикл формируется во время настоящего. В случае беременности, организм получает сигнал и следующий цикл уже не наступает. Чтобы сдвинуть начало менструации, нужно об этом задуматься раньше, чем перед самой менструацией.

Это можно сделать с помощью гормональных препаратов. Есть разные схемы и разные группы препаратов, это и комбинированные оральные контрацептивы (КОК) и группа гестагенных препаратов.

 
Гинеколог Ульяна Кравец
“Но это приведет к негативным последствиям – это нерегулярность цикла в будущем и так называемый "гормональный сбой". Подытожу все вышесказанное: все можно, но нужно ли?  Лучше подстроить свои планы под цикл, а не наоборот”.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье
Источник: Здоров'я 24
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