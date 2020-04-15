Можно ли попасть к стоматологу в период карантина: пояснение Минздрава

Во время карантина, который ввели в связи с пандемией COVID-19, все заведения здравоохранения должны прекратить плановые приемы пациентов. Следовательно, это решение касается и стоматологических клиник.

В период карантина стоматологи могут принимать только пациентов с неотложными случаями, сообщает Минздрав.

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Впрочем, 9 апреля во Львове решили отменить запрет на оказание плановой стоматологической помощи. А Степанов заявил, что это грубое нарушение карантина.

Министр отметил, что все без исключения учреждения здравоохранения должны прекратить плановые приемы в период карантинных ограничений.

Стоматологические услуги предполагают близкий контакт, который может привести к заражению пациента или медработника коронавирусом,

– говорится в сообщении.



Какие еще объекты смогут работать во время карантина / Инфографика 24 канала

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