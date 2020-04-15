24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Можно ли попасть к стоматологу в период карантина: пояснение Минздрава

- Читати новину українською
Можно ли пойти к стоматологу во время карантина / unsplash.com

Во время карантина, который ввели в связи с пандемией COVID-19, все заведения здравоохранения должны прекратить плановые приемы пациентов. Следовательно, это решение касается и стоматологических клиник.

В период карантина стоматологи могут принимать только пациентов с неотложными случаями, сообщает Минздрав.

К теме В Минздраве рассказали, что делать после проведения теста на COVID-19 дома

Впрочем, 9 апреля во Львове решили отменить запрет на оказание плановой стоматологической помощи. А Степанов заявил, что это грубое нарушение карантина.

Министр отметил, что все без исключения учреждения здравоохранения должны прекратить плановые приемы в период карантинных ограничений.

Стоматологические услуги предполагают близкий контакт, который может привести к заражению пациента или медработника коронавирусом,
– говорится в сообщении.

Які ще об'єкти зможуть працювати під час карантину інфографіка 24 канал
Какие еще объекты смогут работать во время карантина / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

симптоми коронавірусу
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Новости Львова Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
14 апреля 18:17 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
14 апреля 12:02 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька
13 апреля 15:11 Нелфинавир против коронавируса: могут ли лекарства против ВИЧ одолеть COVID-19
Анастасія Лукашевська
12 апреля 07:40 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
10 апреля 16:39 Как очищать и дезинфицировать маску в домашних условиях
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей