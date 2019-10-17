Можно ли считать сексуальные фантазии изменой

Ученые считают, что сексуальные фантазии о партнере значительно улучшают отношения и сексуальную жизнь с ним. Однако как быть, если в фантазиях появляется не ваш партнер?

Большинство людей фантазируют во время секса, и значительная часть из них фантазируют о сексе с другими людьми, рассказала сексолог Ольга Власенко.

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Кто-то может считать это явление предательством и корить себя, однако всему виной ошибочное утверждение: "если человек о чем-то фантазирует, то обязательно хочет воплотить это в жизнь".

У фантазий есть огромное количество плюсов, но насладиться ими можно только если вы умеете "выключать" совесть и управлять своей интимной жизнью.

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Почему сексуальные фантазии полезны?⠀

Они позволяют быстрее возбудиться, получить больше удовольствия и достичь оргазма, которого порой может не хватать.

Конечно, есть люди, которые готовы оправдывать свою неверность сексуальными фантазиями, что "нужно воплотить в жизнь". Однако стоит осознавать, что не воображение управляет человеком, а человек воображением.

На самом же деле, эротические фантазии как раз таки и полезны тем, что их можно использовать для того, чтобы не хотелось изменять любимому человеку в реальной жизни.

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