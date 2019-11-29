Можно ли себя защитить от вирусов

Вирусы – это мельчайшие неклеточные инфекционные агенты, которые не способны к независимому существованию. Для существования и размножения им необходима живая клетка другого организма

Каждый вирус имеет специфический механизм действия на клетку, в которую он вторгся. Самым распространенным вирусным заболеванием является простуда, или ОРВИ. Одним из самых опасных – ВИЧ, вызванный вирусом иммунодефицита человека.

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Вирусные заболевания проявляются по-разному, что связано с видом внеклеточного агента, который вызвал болезнь, местом проникновения вируса, скоростью размножения и данных самого пациента – иммунитета, сопутствующих заболеваний.

Как понять, что вы подцепили вирус?

Стоит обратить особое внимание и пройти обследование, если у вас появились такие симптомы:

Устойчивая повышенная температура тела;

Затяжной кашель;

Увеличение лимфоузлов (появление различных образований на теле);

Слабость в мышцах и боль;

Появление сыпи;

Смена различных кожных элементов (родинки, родимые пятна).

Вакцинация – самый лучший способ противостоять вирусам

Как передаются вирусы?

Вирусы передаются от человека к человеку разными способами: воздушно-капельным, половым, через кровь. Иногда человек даже не подозревает, что является вирусоносителем, поскольку вирус никак себя не проявляет и может не наносить вреда здоровью.

Как не подцепить вирус?

Предотвращать распространение вирусных инфекций можно путем проведения своевременной вакцинации. Для защиты от одних вирусов нужна вакцинация всего несколько раз за всю жизнь, но для постоянно мутировавшего вируса гриппа необходима ежегодная вакцинация, которую в этом году сделать еще не поздно.

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