Можно ли содой вылечить рак

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Сода не лечит рак
Сода не лечит рак / ukr.media

Нет! Нет ни одного доказанного исследования, которое бы подтвердило эффективность лечения содой онкозаболеваний. Даже наоборот, употребление соды может привести к серьезным отравлениям.

В 2009 году было доказано, что сода и лекарства на основе щелочей могут повышать эффективность химиотерапии. Но исследование проводилось только на мышах.

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В 2016 году этот эффект соды даже подтвердили, но обнаружили большой минус. Показатели выживаемости при таком лечении в течение трех лет остаются теми же, что у пациентов, которые не получали соду.

Сода не допоможе онкохворим прожити довше

Сода не поможет онкобольным прожить дольше

То есть, даже если опухоль уменьшается, шансы умереть из-за нее остаются такими же. Чтобы понять, почему лекарства не увеличивают выживаемость, нужны дальнейшие исследования.

Сода не может заменить проверенные лекарства против рака

Сода дешевле, чем стандартные лекарства и процедуры, которые помогают справляться с раковыми опухолями. На желании сэкономить играют мошенники, например, Туллио Симончини. С 1997 года он работал онкологом в Италии и утверждал, что рак вызывается грибами рода Candida, что неверно. Симончини прописывал пациентам уколы содового раствора вместо подлинной терапии. За что его сначала лишили права заниматься медицинской деятельностью, а в января 2018 посадили на пять лет, признав виновным в смерти одного из пациентов.

via GIPHY

Содой можно отравиться

Злоупотребление содой приводит к отравлениям. Авторы обзора 2014 года рассмотрели 192 случая отравлений содой за 12 лет в США. Чаще всего это происходило, когда пациенты во время самолечения использовали соду как средство от изжоги. Но сейчас есть более эффективное лекарство без побочных эффектов. При передозировке соды может снизиться уровень pH крови. Это чревато осложнениями – нарушением ритма сердечных сокращений и даже запятой.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Лечение Медицина Народная медицина Онкозаболевания
Источник: Здоров'я 24
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