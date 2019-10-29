Можно ли стать зависимым от секс-игрушек
Мастурбация — лучший способ познать себя и понять, что вам нравится. В этом процессе существенную роль играют секс-игрушки. Но может ли их использование иметь какие-либо негативные последствия?
Клинические исследования подтверждают, что человек не может стать физически или психологически зависимым от сексуальной игрушки.
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Бытует мнение, что частое использование вибратора может ухудшить чувствительность клитора и, как следствие, привести к тому, что девушка больше не сможет испытать оргазм. На самом деле – это очередной миф.
Нет эмпирических данных, свидетельствующих о том, что использование вибратора может привести к снижению чувствительности клитора, — отмечает Нэн Вайз, сексотерапевт, нейробиолог и автор книги "Почему хороший секс имеет значение".
Снижена чувствительность если и случается, то длится недолго.
Исследование показало, что у 71% женщин, которые использовали вибратор, никогда не было побочных эффектов, в частности онемение половых органов, боли, раздражения, отека или воспаления.
Из 16% женщин, которые испытывали онемение гениталий, только 0,5% сообщили, что ощущение длилось день или больше, все остальные отмечали, что онемение исчезало почти сразу.
"Знаете, когда вы некоторое время сидите на ноге, то она немеет? Через определенное время все возвращается в норму. Здесь все так же", – отмечает сексолог Джиджи Энгл.
Другое популярное утверждение – "секс-игрушки могут вызвать зависимость или девушки могут потерять интерес к сексу с партнером".
Но клинические исследования не подтверждают факт ни физической, ни психологической зависимости.
Это миф, который постоянно увековечивают, чтобы опорочить женскую сексуальность, — говорит Энгл.
Однако, люди, регулярно использующие вибраторы, могут привыкнуть к быстрому оргазму и ожидать от секса с партнером подобного.
Поэтому сексологи рекомендуют, даже используя вибратор, прибегать к различным методам стимуляции.
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